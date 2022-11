Stones-drummer Charlie Watts had een betere biografie verdiend ★★☆☆☆

Paul Sexton Beeld RV

Charlie Watts hield het graag klein en overzichtelijk. Terwijl de optredens van de Rolling Stones steeds grootschaliger en spectaculairder werden, bleef hij op het podium rustig zijn ding doen achter een elementair drumstel. Van drumsolo’s moest hij eveneens weinig hebben. Hij had een hekel aan tournees en moest telkens weer worden overgehaald om aan een nieuwe te beginnen. Typisch Watts was ook dat hij na optredens de braspartijen meed waaraan zijn bandgenoten zich overgaven. Hij bleef liever op zijn hotelkamer, waar hij zat te tekenen en waaruit hij ’s ochtends vroeg ontsnapte om op zijn gemak een wandeling door de stad van dienst te maken. Een drankje lustte de teruggetrokken Stone wel, maar drugs waren niet aan hem besteed, op een korte periode in de jaren tachtig na.

Ook muzikaal bestond er een kloof tussen de drummer en de rockband waarin hij bijna zestig jaar lang de maat tikte. Watts’ wortels lagen niet in de rock-’n-roll en de blues, hij was een jazzman in hart en nieren en is dat tot zijn dood in 2021 gebleven. Naar de muziek van de Stones luisterde hij zelden of nooit, wel speelde hij als het even kon in kleinere zalen jazzmuziek. En met het geld dat hij als rockdrummer verdiende, legde hij een grote collectie drumstellen aan waarop legendarische jazzslagwerkers als Gene Krupa, Max Roach en Tony Williams hadden gespeeld.

Het was niet Watts’ enige dure hobby. Zo verzamelde hij voorwerpen uit de Amerikaanse Burgeroorlog, eerste drukken, raspaarden en mooie auto’s. Daarmee ging hij overigens nooit de weg op, want een rijbewijs had hij niet. Paardrijden kon hij ook al niet. Met maatpakken wist hij dan wel weer weg. Hij spendeerde er een vermogen aan. Maar hij was ook gul, zo benadrukt Paul Sexton in de geautoriseerde biografie Charlie’s Good Tonight, die hij in samenwerking met Watts maakte en waaraan ook de andere leden van de Stones meewerkten.

Haastklus

Sexton begon in 2020 aan het boek, dat vanwege de dood van de drummer ruim een jaar geleden ineens een haastklus moet zijn geworden. Charlie’s Good Tonight staat namelijk vol herhalingen en wemelt van de citaten die te lang zijn of er helemaal niet toe doen. Daarnaast springt de biograaf steeds van de hak op de tak, waardoor hij niet altijd goed te volgen of ronduit niet te begrijpen is. Opvallend is ook de frequentie van onbenullige passages. Zo krijgt Watts’ vrouw, die zich over de paarden ontfermt, alle ruimte om haar ‘filosofie’ over de omgang met deze dieren uit de doeken te doen (‘Het is niet ingewikkeld, je moet simpelweg aandacht hebben voor de behoeftes van ieder paard’; dat werk).

En Sexton laat zó veel mensen aan het woord die niet moe worden te zeggen dat Charlie toch zo’n lieve, bescheiden, attente man was, dat je bijna gaat snakken naar een ander geluid. Dat is heel even te horen wanneer Watts’ dochter Seraphina het gezin waarin ze opgroeide vergelijkt met de Osbournes, de disfunctionele familie van de gelijknamige serie. Zo’n opmerking smaakt naar meer, maar Sexton laat het onderwerp verder liggen. Ook wil je bijvoorbeeld meer weten over Watts’ korte maar hevige drugsperiode. Maar wederom geeft de biograaf niet thuis.

Klunzige vertaling

Wat ook niet helpt, is de klunzige vertaling, die vrijwel tegelijkertijd met het origineel is verschenen en dus ook een haastklus moet zijn geweest. ‘Hij [Charlie Watts] was katholiek in zijn smaak’, staat meteen al in de tweede zin van Mick Jaggers voorwoord. Huh? Hoezo katholiek? In het origineel staat weliswaar ‘catholic’ maar dat betekent hier zoiets als ‘veelzijdig’. En zo struikel je voortdurend over constructies als ‘de geboren inwoner van Los Angeles’, ‘We verkopen onze invloed terug’ en ‘Hij leefde de droom’.

Arme Charlie! Hij verdiende niet alleen een betere biograaf maar ook een betere vertaler.

Paul Sexton: Charlie’s Good Tonight. Uit het Engels vertaald door Karin de Haas. HarperCollins; 336 pagina’s; € 22,99.