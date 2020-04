Stoepkrijt-kunstwerk gezien? Stuur ons een foto

De Open Redactie is de plek bij de Volkskrant waar abonnees mee kunnen denken Beeld De Volkskrant

Zijn de buurtkinderen al dagenlang bezig met een reuzenvirus op de stoep? Heeft uw kleinkind een hartverwarmende boodschap voor uw huis gekrijt? Willen de kinderen op de noodopvang deze week een kunstwerk maken op het lege schoolplein? Of bent u zelf aan de slag gegaan met een zelfportret in zacht pastel?

Wij zijn benieuwd naar de stoepkrijtkunst die er gemaakt wordt op het moment. Niets gezien, maar zocht u nog een activiteit voor de kinderen? Pak de krijtjes en ga aan de slag.

De foto’s kunt u — liefst voorzien van een korte uitleg van wat we zien, wie het gemaakt heeft en hoe oud degene is — mailen naar openredactie@volkskrant.nl met ‘stoepkrijt’ in het onderwerp.