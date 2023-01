Steven Spielbergs film ‘The Fabelmans’, over zijn jeugd, wint de belangrijkste Golden Globes: beste regie en beste drama

Steven Spielberg met zijn Golden Globes voor beste regie en beste drama. Beeld Reuters

Steven Spielbergs The Fabelmans is dinsdagavond tweevoudig bekroond tijdens de tachtigste editie van het film- en tv-prijzengala The Golden Globes. Het autobiografische gezinsdrama over de jeugd van de 76-jarige regisseur, getekend door de scheiding van zijn ouders, de vele verhuizingen, het Amerikaanse antisemitisme en zijn glorieuze filmambitie, won in de categorie beste regie en beste drama. Ook de Ierse komedie The Banshees of Inisherin van de Iers-Engelse filmmaker Martin McDonagh viel meermaals in de prijzen. De zwarte komedie over de plots beëindigde vriendschap tussen twee weerbarstige Ieren won Globes voor beste komedie, beste script en beste acteur in een komedie; Colin Farrell.

Binnen de acteurscategorieën maken de Globes net als bij de films een onderscheid tussen ‘drama’ en ‘komedie/musical’. Cate Blanchett en Austin Butler wonnen de drama-tak; zij voor haar rol als gevallen topdirigent in Tár, hij voor zijn Elvis-optreden in de film van Baz Luhrmann. De komedie/musical-Globe voor beste actrice ging naar Michelle Yeoh voor haar multidimensionale moederrol in Everything Everywhere All at Once. Ook haar tegenspeler Ke Huy Quan won een Globe, voor beste bijrol. De acteur dankte de ‘kans’ die hij eindelijk weer eens kreeg, nadat hij in de jaren tachtig doorbrak als het jochie ‘Short Round’ in Indiana Jones and the Temple of Doom. Angela Bassett won de beste vrouwelijke bijrol, als koningin Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever.

Michelle Yeoh wint de komedie/musical-Globe voor beste actrice in ‘Everything Everywhere All at Once’. Beeld AP

De tachtigste editie van de Golden Globes was beladen, want The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de club van in Hollywood werkzame buitenlandse journalisten die de Golden Globes uitreiken, was korte tijd geleden nog gecanceld. Of althans, zo léék het. Het veel bekritiseerde gezelschap werd gedomineerd door een corrupt, veel te smal, oud, heterogeen en zichzelf verrijkend groepje journalisten (waren het eigenlijk wel journalisten?) dat graag dicht tegen de sterren aanschurkte, ja, dat sterren zo nu en dan zelfs betastte. Na onthullende berichtgeving in The Los Angeles Times schrapte zender NBC de uitzending voor 2022.

De Globes-organisatie beloofde beterschap; de HFPA ging aan zichzelf werken. Daarbij hadden de sinds 1943 uitgereikte prijzen het geluk dat de storm afzeggingen (Tom Cruise stuurde al zijn gewonnen Globes terug) en de gecancelde show precies samenvielen met de pandemie; er ging wel méér niet door. Ondertussen behielden de Oscars, met hulp van een klap van Will Smith, ook geen brandschoon imago. De Globes mochten het na een poosje strafbank toch weer proberen. Wat voor de sterren geldt, gaat ook op voor de filmprijzen: roem en anciënniteit vergaan niet snel. En Hollywood kan de extra aandacht goed gebruiken.

Jarrod Carmichael was gevraagd op te treden als host tijdens het gala in het Beverly Hilton-hotel in Beverly Hills. ‘Enkel omdat ik zwart ben’, zei de Amerikaanse komiek in zijn openingsspeech. En hij trok de cynische grap door: de Globes betaalden zo goed voor de klus dat het hem niet eens uitmaakt óf ze inmiddels geen racistische organisatie meer waren. Eddie Murphy was aanwezig om de aan hem uitgereikte Cecil B. DeMille-ereprijs in ontvangst te nemen. In de categorie beste internationale speelfilm won het Argentijnse historische juridische drama Argentina 1985. Beste animatie ging naar Guillermo del Toro’s Pinocchio.

Jennifer Coolidge (beste bijrol, in ‘The White Lotus’) neemt de Golden Globe in ontvangst. Beeld AP

In het televisieveld won House of Dragon (HBO) de categorie beste drama. Een opmerkelijke keuze gezien de overige genomineerde titels (Better Call Saul, Ozark, The Crown, Severance); de prequel van de moederserie Game of Thrones, die nooit won in deze categorie, werd toch wat lauw ontvangen. In de categorie musical/comedy won Abbott Elementary (ABC/Disney), de serie over de perikelen op een zwarte school in Philadelphia. Beste miniserie was het tweede seizoen van de vakantieoord-satire The White Lotus (HBO). Waarvoor Jennifer Coolidge zich ook nog bekroond zag voor haar beste bijrol als hotelgast; de aandoenlijk warrige en met veel vloeken getooide speech van de eerder in de marge van Hollywood verkerende actrice betrof een van de hoogtepunten van de gala-avond.