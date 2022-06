‘Steven Spielberg blijft onze gids’: cast en makers over de laatste Jurassic-film

Chris Pratt in 'Jurassic World: Dominion'

Het heeft wel iets van een reünie. De halve cast van Jurassic World: Dominion – aflevering zes uit de dino-franchise die in 1993 met de film van Steven Spielberg begon en die in totaal zo’n 5 miljard dollar heeft opgebracht – heeft zich in Londen verzameld om een rondje internationale pers te doen. De ingevlogen journalisten zijn in clubjes van drie verdeeld, de castleden rouleren. Dat werkt goed. Althans, beter dan zo’n rommelige persconferentie op een filmfestival.

Het is waar: ze hebben iets te verkopen, maar ze nemen hun tijd. De Californische regisseur Colin Trevorrow (45), die eerder Jurassic World (2015) draaide, vertelt: ‘De vorige films hadden een herkenbaar stramien. Wetenschappers ondernemen een expeditie naar een tropisch eiland dat veilig of onveilig kan zijn. Doorgaans is het er onveilig. Wij wilden met deel zes iets anders doen.’

De oplossing: een ensemblefilm. Alle belangrijke personages uit de franchise nog één keer bijeen voor de Grote Finale. Want voorlopig moet Jurassic World: Dominion het allerallerallerlaatste deel zijn. Oude gezichten, nieuwe gezichten. Van de eerste Jurassic-generatie keren Sam Neill (74), Laura Dern (55), Jeff Goldblum (69) en DB Wong (61) terug. Zij vormden de ziel van de driedelige Jurassic Park-reeks, naar de boeken van Michael Crichton.

Vervolgens kwam in 2015 de doorstart, in Hollywoodtermen: de reboot. In die tweede reeks zijn het koppel Owen Grady (Chris Pratt) en Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) gezichtsbepalend. Samen hebben ze een geadopteerde tienerdochter, Maisie Lockwood, een rol van Isabella Sermon (15).

Een baby Nasutoceratops, Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) en Dr. Alan Grant (Sam Neill) in 'Jurassic: World Dominion'.

Nieuwkomers zijn er in het laatste deel ook. Ditmaal DeWanda Wise (33) – zij speelt de onverschrokken piloot Kayla Watts. En je hebt Mamoudou Athie (33) als het aanstormend talent Ramsay Cole bij de Biosyn Corporation, waar geëxperimenteerd wordt met klonen.

Zijn baas is de diabolische Lewis Dodgson. Dat personage zat ook al in deel 1, maar de acteur die hem destijds speelde, Cameron Thor, werd in 2016 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het bedwelmen en aanranden van een 13-jarig meisje dat lessen kwam volgen in zijn acteerstudio. De rol van de slechterik wordt nu bekwaam ingevuld door Campbell Scott (60).

Ziedaar de basisopstelling van Jurassic World Dominion. Het ‘dominion’ uit de titel – te vertalen als: heerschappij – slaat terug op de sinistere intenties die Dodgson heeft met zijn gemuteerde dino’s. Meer zullen we niet verklappen over de plot, alleen dat het weer volledig uit de hand loopt met de beesten.

‘Jurassic World: Dominion’

Maar eerst moest een ander kwaad worden bestreden. ‘We begonnen in februari 2020 met filmen,’ vertelt Bryce Dallas Howard, ‘maar dat moest door de pandemie in maart alweer worden stilgelegd.’ Een dure grap voor zo’n grote film met een budget van 165 miljoen dollar (153 miljoen euro). ‘In juli 2020 konden we verder, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Zo waren we ongeveer de enige acteurs op de hele planeet die mochten werken. Ook in het weekend bleven we in onze bubbel op de set in Engeland. We aten samen, we speelden computerspelletjes of frisbee om de tijd te doden.’

Op een gekke manier, want noodgedwongen, paste dat groepsgevoel goed bij een ensemblefilm. ‘In zo’n film zijn geen uitgesproken hoofdrollen. Iedereen is gelijkwaardig. Dat neemt een boel druk weg, want niemand hoeft de film in zijn eentje te dragen. En bovendien wisten we: al vanaf deel 1 draait het niet om de acteurs. De echte sterren zijn de dino’s. Wij kenden onze plek.’

Ja: de dino’s. Het grote verschil met de vorige delen is dat ze – zeker in het begin van de film – niet uit de computer werden getoverd, maar dat het gigantische schaalmodellen waren op de set, die op afstand werden bestuurd. Animatronics, heten zulke poppen. Zo konden de acteurs voor de camera interactie hebben met, zeg, de Giganotosaurus

DeWanda Wise: ‘De mooiste dag was toen de weduwe van schrijver Michael Crichton op de set kwam: Sherri Alexander. Ze had hun zoontje John meegenomen, die zijn vader nooit heeft gekend. Toen Michael in 2008 overleed, was zij zes maanden zwanger. Dat jongetje ging helemaal uit zijn bol door een stuk of twintig manshoge dino’s op de set. ‘Kijk, mam, kijk!’ En wij beten allemaal op onze lip, omdat we begrepen hoe mooi het is dat Crichtons schepping voortleeft. En dat zijn zoontje zo toch nog een soort contact met zijn vader maakte.’

Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm.

Kijk, daar komt Jeff Goldblum binnen. Een lange slungel, met een grote zwarte hoornen bril op, net als in de film. Hij heeft heel wat memorabele rollen op zijn naam staan, en binnen de Jurassic-franchise is hij een wiskundig warhoofd gespecialiseerd in de chaostheorie: Ian Malcolm. Een fijne antiheld, deze gek geworden wetenschapper.

Goldblum: ‘Nou, ik vind hem niet per se gek, hoor. Hij ziet de dingen juist in breder perspectief. Zelfs als hij misschien wat onconventioneel is, en… ehm… buiten de lijntjes kleurt. Wat zijn professie natuurlijk met zich meebrengt. Voor mij is Ian Malcolm een persoon met veel compassie. Voor de dino’s, maar ook voor de mensheid. Een persoon die met zijn makkers strijdt tegen onverschilligheid en hebzucht.’

De eerste keer dat hij Malcolm speelde is 25 jaar geleden. Hoe was het om weer tussen de oorspronkelijke cast te staan? ‘Eerst hebben we herinneringen opgehaald en vervolgens hebben we ons gericht op onze nieuwe taak. Voor iedereen die aan die eerste episodes van Jurassic Park meedeed, was het toch wel een levensveranderende ervaring. Zo groot had geen van ons het eerder meegemaakt.’

Denk alleen maar aan het ‘San Diego-incident’ uit deel II. Een T-rex breekt in razernij los in de straten en ramt als een soort King Kong de stad omver. Ze is op zoek naar haar baby, en die ligt in het minibusje bij Ian Malcolm. De gevolgen zijn rampzalig, maar op het nippertje loopt het goed af (uiteraard). ‘Goed af? Goed af! Ik heb nog jaren nachtmerries gehad over dino’s in een slechte bui die achter mij aan zaten.’

'San Diego'-incident uit Jurassic Park deel 2

Als je de cast zo voorbij ziet komen begrijp je ook de logica beter achter deze actiefilm voor 12 jaar en ouder. We kennen het uit sitcoms voor het hele gezin. Die worden zo geschreven dat iedere leeftijdsgroep zijn eigen personage krijgt. In Jurassic World treffen we twintigers, dertiger, veertigers, vijftigers en zestigers aan en voor de tieners is daar de 15-jarige Isabella Sermon, die als 11-jarige debuteerde in Jurassic World: Fallen Kingdom. De Britse actrice kreeg voor dit persdagje even vrij van school, vertelt ze, maar ‘volgende week wacht nog een zwaar tentamen wiskunde.’

Het zal voor haar een vreemde ervaring geweest zijn om aan boord te komen bij een reeks die al begon voor haar geboorte. ‘Bizar, ja. Ik was 5 toen ik voor het eerst de oorspronkelijke Jurassic Park zag. Mijn ouders hadden hem opgezet in de woonkamer en ik ging er stilletjes bij zitten. Door al die dino’s keek ik mijn ogen uit. Ik ging ze ook sparen, een hele plastic emmer vol. Misschien maken ze van mij nu ook wel zo’n poppetje. Of een Lego-versie.’

Het laatste woord is aan regisseur Colin Trevorrow. Hij draaide in 2015 Jurassic World, en nu dus Dominion. Is hij nog niet dino-moe? ‘Ik vind dat studio Universal het wel netjes gedaan heeft met deze reeks. Zes films in dertig jaar, dat kan nog. Vergeleken met andere reeksen waarvan er drie delen per jaar worden uitgebracht, plus nog eens een of twee tv-shows… dat is pas overkill.’

DeWanda Wise en Chris Pratt in ‘Jurassic World: Dominion’

Steven Spielberg, de aanstichter van dit alles, staat op de rol als executive producer. Hield hij een oogje in het zeil? ‘O ja, hoor. Hij blijft toch onze gids. Hij las het script en zag dat we verschillende verhaallijnen hebben, niet wat je doorgaans in een blockbuster aantreft. Die gaat in de regel van A naar B. Om het specialer te maken krijgt ieder lid van ons ensemble zijn eigen geschiedenis mee en aan het slot botst alles op elkaar.’

Soms zag hij Spielberg fronzen. ‘Hij vroeg dan: weet je dit wel zeker? Maar ja, als ik een kopie van de eerdere films zou maken, is het voor niemand leuk. Niet voor ons en al helemaal niet voor het publiek. Ik moest dezelfde risico’s durven nemen die hij ooit nam.’

En wat was zijn antwoord? ‘Dan zei hij… look, kiddo… haha. Hij steunde ons aldoor, maar hij heeft duidelijke meningen. Als hij in het script iets zag wat verkeerd zou kunnen uitpakken zette hij dat er met een rood potlood bij: ‘Kijk hier nog even naar.’ Ik kon dat wel waarderen.’

Het zou, weet Trevorrow, ook heel stom zijn om dat niet te doen.

Jurassic World: Dominion