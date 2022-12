Steve Lacy is geen eendagsvlieg, bewijst hij in de Melkweg in Amsterdam ★★★☆☆

De Amerikaanse r&b-zanger en gitarist Steve Lacy scoorde met Bad Habit een van de grootste pophits van het jaar. Dankzij TikTok werd het liedje met de pakkende openingsregel ‘I wish I knew, I wish I knew you wanted me’ ook hier zo populair dat zijn concert woensdag in de Amsterdamse Melkweg in een vloek en een zucht was uitverkocht.

Lacy is echter veel meer dan een eendagsvlieg, zo weten we al sinds hij hier een jaar of vier geleden optrad met zijn band The Internet. Hij speelt mooi gitaar, met een George Benson-touch, en kan een fraaie hoge stem opzetten. In de Melkweg had hij juist last van die stem, bekende hij staand voor zijn driekoppige band. Mogelijk dat het daarom allemaal wat stroef en stroperig klonk. Niet dat het publiek er mee zat, dat zong vanaf de eerste regel in Buttons alles woordelijk mee.

Lacy’s kracht is vooral steeds het begin van een nummer: ‘Hey I fall in love with you, I don’t know where I am’ is ook zo’n onweerstaanbare openingszin als Bad Habit die heeft. Maar een liedje afmaken gaat hem moeilijker af. Wanneer je denkt ‘Is dit alles?’ gaat ter bevestiging het podiumlicht uit. Het wordt ook niet altijd even duidelijk wat voor rol als gitarist hij precies wenst. Dan speelt hij een mooi partijtje, om daar ook ineens weer mee op te houden.

Waarna er dan weer een te lange pauze komt. Iets meer vaart had het concert goed gedaan, maar als dan Bad Habit tot besluit komt, gaan natuurlijk alle mobieltjes de lucht in. Onweerstaanbaar deuntje, en beslist niet het enige van Steve Lacy, van wie de popwereld nog lang niet af is.