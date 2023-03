Sterke dialogen en meeslepend spel in verfilming van ‘Toen ik je zag’ van Isa Hoes ★★★★☆

Toen ik je zag

Toen ik je zag: dat is natuurlijk dat melancholieke liefdesliedje van Antonie Kamerling, de acteur en zanger die in 2010 een einde aan zijn leven maakte, na een lange worsteling met een bipolaire stoornis. Het is ook de naam van het boek dat zijn echtgenote en collega Isa Hoes over haar leven met Kamerling heeft geschreven, en nu de titel van de op dat boek gebaseerde film.

De openingstekst van Toen ik je zag laat er geen twijfel over bestaan dat dit het verhaal van Isa en Antonie is, en hoe dat verhaal zal aflopen. Evenwel zijn hun namen veranderd, zodat enige afstand tot de feiten ontstaat. ‘Had ik je beter moeten vasthouden’, zegt Esther (Noortje Herlaar) in de voice-over, bij warme beelden van een al lang voorbije vakantie aan zee. ‘Was ik er wel genoeg toen je me echt nodig had?’

Zulke vragen blijven rondspoken, wanneer Bastiaan (Egbert Jan Weeber) door zijn depressies wordt lamgelegd, of als hij zijn eigen onbesuisde plan trekt om de demonen het hoofd te bieden. Soms hebben hij, Esther en hun kinderen het zorgeloos fijn in hun knusse boerderij in de polder. Maar dat geluk is broos, toont schrijver en regisseur Ben Verbong: Esther, zelf een succesvol toneel- en filmactrice, weet nooit hoe ze Bastiaan zal aantreffen. Of hij zijn pillen slikt. Wat er speelt wanneer hij ’s nachts niet meer naast haar ligt.

En steeds weer wint de radeloosheid het van de communicatie. Zoals in de pijnlijke scène waarin Esther in paniek raakt door Bastiaans doodswens en ze in het wilde weg potentiële hulpmiddelen verstopt. Dat kan de oplossing niet zijn, denk je dan. Maar wat dan wél?

Toen ik je zag is Verbongs eerste Nederlandse productie sinds jaren. De maker van Het meisje met het rode haar (1981) vervolgde na het geflopte De flat (1994) zijn carrière in Duitsland. Subtiel is zijn Nederlandse comeback lang niet altijd. Sommige verhaallijnen blijven in het luchtledige hangen, zoals de vernietigende kritieken die Bastiaan op een musicaloptreden krijgt.

Tegelijkertijd wint Verbong daarmee extra ruimte en rust voor de hoofdrolspelers. Voor sterke dialoogscènes die niet alleen de tragiek van hun personages uitdiepen, maar ook hun onvoorwaardelijke liefde. Dat is uiteindelijk wat telt in Toen ik je zag, waar de empathie vooral bij Esther ligt, maar hun gezamenlijke strijd nooit uit zicht glipt. Dankzij het meeslepende spel van Herlaar en Weeber gun je die twee een andere toekomst – al is het maar in deze ene, trieste film.