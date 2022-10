Sterke choreografieën bij Danslokaal van Conny Janssen Danst ★★★★☆

Liza Wallerbosch alterneert met Dovydas Strimaitis in Hairy 2.0 tijdens Danslokaal 10 door Conny Janssen Danst. Beeld Salih Kiliç

Zijn lichaam glanst in een zwart latex pak. Zijn oranje manen vegen rakelings de vloer aan. Het is headbangen en headhangen ineen: excessief, bedwelmend en extreem beheerst. De repeterende bewegingslussen in benen, heupen, gebogen rug en zwiepende nek verraden een lange training. Sommige dansers worden misselijk of gaan knock-out als ze hun hoofd twintig minuten lang intensief wervelen. De Litouwse danskunstenaar Dovydas Strimaitis (25) begon tijdens zijn dansopleiding aan Codarts in Rotterdam met het onderzoeken van de motoriek van haar, een van de weinige onderdelen van het lichaam die niet uit zichzelf bewegen.

Nu krijgt hij tijdens de tiende editie van het drieluik Danslokaal van Conny Janssen Danst de mogelijkheid zijn hypnotiserende performance Hairy 2.0 door te ontwikkelen, alternerend met danseres Liza Wallerbosch. Zij kan haar hoofd vol (zwarte) manen ook laten tollen als een op hol geslagen klok. Zo ontsnappen beiden aan het gevaar van een one-trick-pony.

Danseres Maud Huizing in Debussy's Dream van Remy Tilburg tijdens Danslokaal 10 door Conny Janssen Danst. Beeld Salih Kiliç

De drie danseressen in Debussy’s Dream doen ook iets buitenaards met hun hoofd. Twee dragen gezichtsbedekkende maskers vol zilverkleurige kralen, de derde droomt over aansluiting bij de kosmische reis van deze androïden in Debussy’s Dream. Remy Tilburg (33), boegbeeld van Conny Janssen Danst, zet nieuwe stappen als beginnend choreograaf. Hij laat het trio snel schakelen van bijvoorbeeld Mozarts Requiem naar de Ghanees-Amerikaanse singer-songwriter Moses Sumney. De structuur voelt wat brokkelig, maar de galactische choreografie intrigeert en wordt sterk uitgevoerd.

Echt hecht is het mannenkwartet dat Danslokaal 10 afsluit. In Soma van de muzikale hiphopchoreograaf Zino Schat (33), medeoprichter van Fractal Collective, gaan hoekige kraaienpoten over in sierlijke kraanvogelmotoriek en priemen vingers naar elkaar op stampende volksdansvoeten. Op sidderdrums probeert het viertal zijn giftige mannelijkheid het zwijgen op te leggen, alsof ze zich van hun nestgeur willen ontdoen. Daarvoor moet er dan wel één uit worden gedanst.

Dansers Michele Simi en Alfonso López González in Soma van Zino Schat tijdens Danslokaal 10 van Conny Janssen Danst. Beeld Salih Kiliç

Danslokaal 10 Dans ★★★★☆ Door Conny Janssen Danst, i.s.m. Dansateliers en Korzo. Choreografieën van Remy Tilburg, Dovydas Strimaitis en Zino Schat. 1/10, Theater Kumulus, Maastricht, tijdens de Nederlandse Dansdagen. 6 t/m 10/10 in Huis Conny Janssen Danst, Rotterdam. Tournee t/m 13/11.