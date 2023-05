Sterke acteerprestaties en gedegen camerawerk in ‘Die middag’, maar te veel trage scènes ★★☆☆☆

Die middag

In de dramafilm Die middag creëert de Nederland-Iraanse regisseur en scenarioschrijver Nafiss Nia een kleine wereld waarin levensbepalende gebeurtenissen plaatsvinden. Het verhaal speelt zich grotendeels af in een flatgebouw, waar de Iraanse vluchteling Roya (actrice en model Hoda Niku) op aanraden van een vriendin op zoek is naar ene Nassim. Roya wordt na een verblijf in het asielzoekerscentrum uitgezet en is op de vlucht voor de politie. Bij Nassim zou ze een tijdlang kunnen onderduiken, maar die blijkt niet thuis te zijn. In plaats daarvan stuit ze op haar broer (gespeeld door Alin Wishka), die niet gelooft dat ze Nassim kent en daardoor weigert de deur voor haar te openen.

Wat volgt is een herhaling van vergeefse pogingen van Roya om zijn huis binnen te komen. De broer, een fotograaf die in tegenstelling tot Roya vloeiend Nederlands spreekt, aanschouwt de onverwachte bezoeker via een bewakingscamera, die voor zijn deur besluit te bivakkeren totdat Nassim thuiskomt.

‘Als je mij was, zou je dan niet willen dat iemand je helpt?’, vraagt de wanhopige Roya in het Farsi. ‘Zulke hulp is nutteloos. Je kunt een steen niet tegen een berg op rollen’, antwoordt Nassims broer in het Nederlands. De twee personages zijn duidelijk elkaars tegenpolen: waar de hoopvolle Roya voor zijn deur door een woordenboek bladert en vertelt over haar favoriete Nederlandse woorden, zegt een ietwat verbitterde jongeman aan de andere kant van de deur dat hij zich na jaren nog altijd niet welkom voelt in zijn nieuwe thuisland.

Door middel van korte flashbacks schetst filmmaker Nia de voorgeschiedenis van haar hoofdrolspelers. Hoewel er een muur tussen hen in staat, weet ze ook een bepaalde aantrekkingskracht tussen hen te suggereren, met name tijdens de meer luchtige dialogen die ze in drie talen (Nederlands, Farsi, Engels) voeren. Daarin schittert vooral Niku als een beduchte en tegelijk optimistische jonge vrouw. Maar deze momenten zijn te summier voor een onderhoudende film.

Er zijn te veel trage scènes waarin we de broer wat zien rommelen in zijn appartement en Roya onder meer zien breien op de gang, waardoor het tempo van de film stagneert. Filmmaker Nia, ook een dichter, poogt daarnaast met enkele grepen haar poëtische beeldtaal te versterken. Maar die roepen eerder verwarring dan een catharsis op. Ondanks de sterke acteerprestaties en gedegen camerawerk van Joris Kerbosch beklijft het drama van deze twee migrantenlevens helaas niet.