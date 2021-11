Stephen Sondheim vertelde in één lied een compleet verhaal – dit zijn de vijf mooiste

De legendarische musicalvernieuwer Stephen Sondheim is vrijdag overleden op 91-jarige leeftijd. Als componist en tekstdichter laat hij klassiekers na als West Side Story, Company, Sweeney Todd en Sunday in the Park with George.

Hij gold als de allergrootste componist en tekstschrijver van het Amerikaanse theater: de geniale musicalmaker Stephen Sondheim. De 91-jarige Sondheim overleed vrijdagochtend onverwacht in zijn buitenhuis in de staat Connecticut. De avond ervoor had hij nog Thanksgiving gevierd met vrienden.

Zijn beroemdste musicals dateren van een aantal decennia terug, maar zijn oeuvre is ook in de 21ste eeuw springlevend. Het regende de laatste jaren eerbetonen aan Sondheim en revivals van zijn klassiekers als West Side Story, Company en Sweeney Todd. Hij staat te boek als de grote musicalvernieuwer van de twintigste eeuw. Door zijn intelligente muziek en scherpzinnige teksten ontdeed de ‘Shakespeare van de musical’ het genre van het imago van ‘licht amusement’.

Ook in musical kan je dramatische diepgang vinden, liet Sondheim zien, niet alles hoeft feelgood te zijn. ‘Een goed liedje is als een éénakter’, zei hij. In die vorm blonk hij uit: hij vertelde complete dramatische ontwikkelingen in één lied. Verhalen vol ambivalentie, tegenstrijdige gevoelens, melancholie en vaak ook nog veel (sarcastische) humor.

Hij werd geboren op 22 maart 1930 in een Joodse familie aan de Upper West Side van New York City. Nadat zijn ouders waren gescheiden, bleef Stephen bij zijn moeder, met wie hij een slechte relatie had. ‘Wat mij spijt in het leven is dat ik jou heb gebaard’, zei ze ooit. Sondheim zocht van jongs af aan zijn heil in de kunst en vond een muzikale mentor in Oscar Hammerstein II, de componist van The Sound of Music. Al op zijn 25ste leverde Sondheim de liedteksten van West Side Story (1957), waarvoor Leonard Bernstein de muziek componeerde. Daarna schreef Sondheim teksten voor Gypsy (1959), nog zo’n klassieker.

Sondheim had ook een buitengewoon muzikaal talent. Hij begon met componeren van de komische musical A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1962). Zowel de critici als het grote publiek waren niet direct laaiend enthousiast. Volgens hen schreef Sondheim ontoegankelijke melodieën die je lastig kon neuriën. Maar dat aanvankelijke gebrek aan waardering kwam ook omdat vernieuwer Sondheim zijn tijd vooruit was.

Met Company (1970) zette hij een nieuwe stap in de ontwikkeling van de ‘concept musical’, een voorstelling zonder lineair verhaal, maar met een verzameling scènes rond één thema. Bij Company was dat het huwelijksleven: de 35-jarige vrijgezel Robert wordt door zijn getrouwde vrienden aangespoord ook een partner te vinden. De thematiek raakte aan zijn eigen leven. Sondheim kwam pas op zijn 40ste uit de kast als homoseksueel en was lang vrijgezel.

Met de klassiek opgezette musical A Little Night Music won Sondheim in 1973 zes Tony Awards, waaronder die voor ‘beste musical’. Deze musical bevat de melancholische ballade Send in the Clowns. Het werd zijn grootste hit, uitgevoerd door onder anderen Frank Sinatra en Barbra Streisand. Er volgden meer successen, waaronder Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (1979), een zwartkomische opera over een wraakzuchtige kapper in Londen, Sunday in the Park with George (1984), waarin een beroemd schilderij van de Franse pointilist Georges Seurat tot leven wordt gewekt op het podium en Into the Woods (1987), waarin de sprookjes van de gebroeders Grimm door elkaar worden gemixt.

In 2015 kreeg Sondheim van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama de presidentiële vrijheidsmedaille, de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven. Beeld REUTERS

Stephen Sondheim kreeg uiteindelijk acht Tony Awards voor zijn muziek, vijf Britse Olivier Awards, één Oscar, een Pulitzer Prize en in 2015 uit handen van president Obama een presidentiële vrijheidsmedaille. Zijn laatste afgeronde musical is Road Show uit 2008. Hij werkte tot aan zijn dood nog aan een nieuwe musical, Square One, gebaseerd op films van de Spaanse arthousefilmer Luis Buñuel. Of die voorstelling ooit nog in première zal gaan, is nog niet bekend.

In 2020 maakte de Vlaamse regisseur Ivo van Hove een nieuwe versie van West Side Story op Broadway in New York. Sondheim verleende hier zijn persoonlijke goedkeuring aan. Ook regisseur Steven Spielberg waagde zich aan West Side Story, hij maakte een nieuwe filmversie van de musical die in december in de bioscopen komt. Het is een film die voor de zoveelste keer zal gaan onderstrepen dat de muziek van Stephen Sondheim tijdloos is en nog heel lang voort zal leven.

5 beroemde liedjes van Stephen Sondheim

Being Alive(uit Company)

Een van de beroemste ‘11 o’clock-songs’ uit de musicalgeschiedenis, het moment tegen het einde van een musical waarin het hoofdpersonage tot persoonlijke inkeer komt. Het lied gaat over Robert, die concludeert dat je pas echt leeft als je een relatie aangaat, ook al heeft zo’n relatie allerlei praktische bezwaren. In de film Marriage Story (2019) zingt acteur Adam Driver een bijzondere versie van dit lied.

Send in the Clowns (uit A Little Night Music)

Sondheims grootste hit, een ballade over gemiste kansen in het leven. De titel is een showbizzmetafoor: het moment dat een voorstelling niet goed loopt en de artiest besluit de clowns op te laten komen. Werd in 2019 nieuw leven ingeblazen toen filmmaker Todd Philips het lied in zijn hitfilmJoker gebruikte in een gewelddadige scène in de metro.

A little priest (uit Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)

Hier is Sondheim op zijn aller grappigst en toont hij zijn kunnen als woordkunstenaar: de wraakzuchtige kapper Sweeney Todd en de bakker Mrs. Lovett hebben een duivels plan gesmeed om mensenvlees in pasteitjes te verwerken, en hier zingen ze over welke beroepsgroep het lekkerst zal smaken. Priesters, advocaten, dichters of toch maar de dominee?

Finishing the hat (uit Sunday in the Park with George)

Emotioneel hoogtepunt in deze musical over de in zichzelf gekeerde schilder George, die hier het creatieve proces bezingt. Hij beschrijft tot in detail het moment dat hij naar tevredenheid een hoed heeft geschilderd. Het lied werd oorspronkelijk gezongen door acteur Mandy Patinkin, in 2017 ontving acteur Jake Gyllenhaal veel lof voor zijn nieuwe uitvoering.

Someone in a tree (uit Pacific Overtures)

Stephen Sondheim wisselde per musical vaak van muzikaal idioom. Voor Pacific Overtures, over de Amerikaanse bemoeienis met Japan, componeerde hij in Japanse muziekstijlen. In dit ingenieuze lied vertellen twee personages hoe zij zagen en hoorden hoe de Japanners en de Amerikanen politieke onderhandelingen voerden – de één doet verslag vanuit een boom, de ander van onder de vloer.