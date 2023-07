Stem tot nadenken

Actrice, zangeres en theatermaakster Stephanie Louwrier. Beeld Daniel Cohen

Vorig weekend, op festival Down The Rabbit Hole, vreesde theatermaker Stephanie Louwrier (36) toch weer even haar stem kwijt te raken. Voor het eerst sinds ze in de herfst werd geopereerd aan haar stembandknobbels stond ze op een podium, twee keer per dag, drie dagen en nachten. Paniek in de door muziektheatergezelschap Orkater gecureerde theatertent, vrijdagmiddag al: een raspend geluid. ‘Stress. Huilen. Ik moet vannacht nog een uur lang spelen, ik ben weer hees, ik ben terug bij af!’

Het kwam goed (‘Ik voelde me weer even Beyoncé’), maar het was dus spannend. Komende week zal het nog spannender worden, wanneer Louwrier op De Parade in Den Haag een voorstelling speelt met haar stemproblemen als uitgangspunt. In Let’s Get Loud buigt ze zich over haar ‘ware stem’, zoals ze het zelf omschrijft, en de dingen die we in het dagelijks leven niet durven uitspreken.

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Ze zegt er alvast bij dat het minder luid dreigt te worden dan haar publiek misschien van haar gewend is; minder woest, intens, grillig, heftig, fysiek – woorden waarmee zij (‘podiumbeest’, ‘stuiterbal’) en haar humorvolle solo’s tot nu toe worden geprezen. Ook echt niet ineens het andere uiterste, trouwens, maar toch.

Op Instagram plaatste ze na de operatie in november een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed: ‘Voor iedereen die mij zoekt, ik ben mijn stem aan het vinden. En zodra ik die weer heb gevonden, laat ik mijzelf horen.’ Louwrier: Het was een snelle ingreep, maar voor mij is het bijna life changing geweest.’

Alleen maar piepen

Na Show Must Go On, de solo over niet drinken die ze in 2021 speelde, merkte ze dat ze héél snel hees werd. ‘Ik had een drukke zomer, met Down The Rabbit Hole, De Parade, Lowlands en daarna een reprise waarbij ik de laatste drie shows aan de prednison zat en een toon lager zong, om het vol te kunnen houden. Na afloop even de kroeg in ging niet meer. Ik was alleen maar een beetje aan het piepen.’

Een kerstvoorstelling die ze in december zou spelen zegde ze af. ‘Dat vond ik verschrikkelijk. Ik had nog nooit iets afgezegd.’ De kno-arts adviseerde de knobbeltjes op haar stembanden operatief te laten verwijderen, waarna ze vijf dagen niet mocht praten en kuchen en ongeveer een maand moest revalideren. Bij de logopedist was het na vijf dagen niet gewoon ‘hallo’ waarmee ze de stilte verbrak. ‘Ik wilde dat het een lekker eerste woord zou zijn.’ Het werd ‘mayonaise’. Ze schrok ervan hoe anders ze klonk. ‘Mijn stem was een stuk hoger en kraakhelder.’

In de maanden die volgden, moest ze spaarzaam blijven met woorden. ‘Ik merkte dat ik daar effectiever en bedachtzamer van ging communiceren.’

Stephanie Louwrier: ‘ In vriendschappen probeer ik nu eerlijker te zijn als ik iets niet leuk vind.’ Beeld Daniel Cohen

Als jezelf

Ze regisseerde een aantal voorstellingen, onder meer Modderkruipers van Yentl en de Boer, en volgde in het voorjaar een stand-upcomedycursus bij het Comedyhuis in Utrecht. ‘Andere deelnemers moesten een beetje loskomen in hun performance, maar bij mij was de feedback juist om dat bewegen achterwege te laten. Ga gewoon achter die microfoon staan en zeg wat je te zeggen hebt, zonder ruis. Zodra ik iets theatraler werd, was het: ‘Nee, als jezelf.’ Ik vind het spannend om met een andere energie op het podium te gaan staan, maar het voelt alsof het past bij wat ik wil zeggen. Het is kwetsbaarder.’

Wat ze op De Parade in Den Haag en volgende maand in Amsterdam doet, geregisseerd door Yannick van de Velde van comedyduo Rundfunk, is een eerste aanzet tot een langere voorstelling waarmee ze later gaat toeren. Het idee is om de komende tijd op verschillende plekken verder te gaan met het stemonderzoek. ‘Het kan allerlei kanten op, als je moeite hebt om jezelf te laten horen. Sommige mensen houden hun mond. Of je gaat jezelf overschreeuwen, zoals ik lang heb gedaan.’

Ze noemt Elizabeth Holmes, de voormalige topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos die werd ontmaskerd als fraudeur en lange tijd bekend stond om haar opvallend lage stem, tot ze opeens heel anders klonk. In een interview met The New York Times gaf Holmes een paar maanden geleden toe dat dat diepe stemgeluid inderdaad aangeleerd was, als onderdeel van een personage dat ze van zichzelf had gemaakt. Ze dacht dat ze op die manier beter zaken zou kunnen doen en serieus genomen zou worden, dat het zou helpen om niet gezien te worden als een klein meisje zonder goede technische ideeën.

Louwrier: ‘Hebben vrouwen daar meer last van dan mannen? Ik ben zelf in de loop der jaren harder, lager en heser gaan spreken. Dat paste bij het imago dat ik cultiveerde: drinken, schreeuwen, onstuimig. Het zat ook in mijn opvoeding. Een cultuurding – mijn moeder is Chileens: hoe harder je roept, hoe beter je wordt gehoord. Ik praat nu zachter en daarmee ben ik ook wat zachter voor mezelf geworden.’ Openbaring: ‘Als je zacht praat, gaan mensen juist beter naar je luisteren.’

Conflictmijdend

Een vriend zette haar op het gedachtespoor dat leidend werd voor Let’s Get Loud door haar overbelaste stem op een andere manier te bevragen: zei ze eigenlijk wel alles wat ze wilde zeggen? ‘Nee, dacht ik toen, eigenlijk houd ik veel dingen bij me. Ik ben hartstikke conflictmijdend. In mijn relatie vond ik het moeilijk om aan te geven dat ik ruimte voor mezelf nodig had. In vriendschappen probeer ik nu eerlijker te zijn als ik iets niet leuk vind. Toen een vriendin laatst alleen maar over zichzelf zat te praten, heb ik daar iets van gezegd. Ik hoop dat de voorstelling ook in die zin iets losmaakt bij mensen. Dat ze na afloop denken: ik ga ook iets delen, iets zeggen wat ik voor me heb gehouden.’

Op Down The Rabbit Hole dwaalde Louwrier in gedachten af naar doemscenario Art Rooijackers, de tv-presentator die meerdere keren aan zijn stembanden moest worden geopereerd en in interviews vertelde hoe het was om honderd dagen stil te zijn.

Eind deze maand kijkt haar kno-arts hoe het er bij haar voor staat. ‘De Parade is fantastisch, maar wel een aanslag op je stem. Ik ben er ooit wakker geworden zonder stem en kon toen twee dagen niet spelen. Je doet drie shows op een avond in een rumoerige tent, er is veel omgevingsgeluid.’ Lacht: ‘Ik dacht nog: misschien moet ik Let’s Get Loud voor de zekerheid inspreken, dan kan ik altijd nog playbacken.’