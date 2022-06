Stel dat het wáár is dat groente pijn kan voelen. Dan blijft er wel heel weinig te eten over

De culinaire wereld is aan het veranderen, las ik in de krant. Er komen steeds meer (semi)veganistische restaurants bij waar het eten zó lekker is dat Michelin er sterren voor uitdeelt. Koken zonder vlees of vis is een uitdaging, verklaarde chef-kok Emile van der Staak (De Nieuwe Winkel, twee sterren): ‘Als jij een biefstukje bakt heb je binnen vijf minuten een geweldig resultaat. Maar om met planten diezelfde gelaagde smaak te krijgen moet je veel meer je best doen.’

Een verfrissend eerlijke opmerking, voor een veganist (misschien eet hij buiten de diensturen wél vlees?). Ik moest meteen denken aan het beroemde verhaal ‘Pig’ (1960) van Roald Dahl. Het weesjongetje Lexington is pas twaalf dagen oud als zijn oude, excentrieke tante Glosspan zich over hem ontfermt en hem meeneemt naar het onbedorven platteland. Zij onderwijst hem thuis en leert hem koken. Vegetarisch, want zij vindt het eten van vlees ‘niet alleen ongezond en walgelijk, maar ook verschrikkelijk wreed’. (Dit was, begin jaren zestig, een buitenissig standpunt.)

Lexington groeit op tot een fantastische kok en fijnproever. Op zijn 17de sterft zijn tante en hij vertrekt naar de grote stad New York, waar hij in een sjofele cafetaria de dagschotel bestelt. Hij krijgt een bord kool met een ‘grijswitte plak van iets warms’ erop, dat het heerlijkste eten blijkt dat hij ooit geproefd heeft. Het is vlees.

‘Maar, maar… dat is onmogelijk’, stamelde de jongen. ‘Tante Glosspan, die meer van eten afwist dan wie dan ook op de hele wereld, zei dat vlees zonder uitzondering walgelijk, weerzinwekkend, gruwelijk, smerig en afstotelijk was. En toch is dit wat hier op mijn bord ligt zonder twijfel het allerlekkerste dat ik ooit gegeten heb.’

Klopt. Wat er verder ook aan te merken valt op het eten van vlees (en dat is heel wat): vlees is lekker. Groente ook, hoor. Ik moest aan een ander verhaal van Dahl denken, ‘The sound machine’. Klausner, het type van een tikje gestoorde uitvinder, slaagt erin een machine te bouwen die voor mensen onhoorbare geluiden kan opvangen en ‘vertalen’ voor het menselijk oor. Hij probeert de machine uit in zijn tuin. Zijn buurvrouw staat rozen van een struik te knippen en bij elke doorgesneden steel hoort Klausner een ijselijke gil.

Ook een madeliefje dat hij plukt, blijkt te gillen, en de schrik slaat hem om het hart. ‘Hij dacht aan tarweveld, een veld vol tarwestengels, rechtop, geel en levend, waar de maaimachine doorheen gaat, 500 stengels per seconde, elke seconde… o mijn God, hoe zou dát klinken? (…) Ik zou nooit meer brood kunnen eten.’

Appels wél, peinst hij, want die vallen vanzelf als ze rijp zijn, dus zolang je ze niet van de boom rukt, is het prima. ‘Maar groente niet. Geen aardappels bijvoorbeeld. Een aardappel zou zeker krijsen, een worteltje ook, en een ui, en een kool…’

Simon Carmiggelt beschreef eens, in de jaren zestig, een man die ‘het vegetarisme verafschuwde en vol walging schreef over ‘het vergieten van het groene bloed van onze zwijgende medeschepselen’. Hij besloot alleen op zout te leven. Totdat hij een brochure las: ‘Waarom moet zout lijden?’ Toen gaf hij het eten op, consequent tot in de dood.’

Kolder, natuurlijk. Maar het idee dat groente een ziel heeft en pijn kan voelen is zo absurd nog niet. Ook van vissen hebben we tot in de 21ste eeuw gedacht dat ze geen pijn konden voelen, en dat bleek wishful thinking.

Stel dat het wáár is, van die groente, dan blijft er wel heel weinig te eten over, voor mensen met een geweten. Die gillende tarwestengels …

Maar ik trek de grens bij zout.