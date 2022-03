Stefano Keizers neemt afscheid van Stefano Keizers en pest zijn publiek ★★★☆☆

Na drie shows is er een goede definitie te geven van het type cabaret dat Stefano Keizers maakt: het zijn voorstellingen als middelvingers, die recht in je gezicht worden opgestoken en waarin het cabaretgenre van alle kanten wordt bevraagd en bespot. Steeds als je denkt enige betekenis te hebben gevonden, wordt je gedachtegang door Keizers weer bruut verstoord. Hoe durven wij als theaterpubliek ook te verwachten dat de cabaretier ons met een afgeronde boodschap naar buiten stuurt? Of dat we ons laten ontroeren door een sentimenteel liedje aan de piano? En luisteren wordt dan misschien als empathisch gezien, maar is luisteren naar iets waar je wat zakcentjes voor hebt betaald niet juist heel egoïstisch?

Het zijn gedachten die Keizers achteloos rondstrooit in zijn derde programma. Het tergen van de toeschouwer, de Publikumsbeschimpfung, is een mooie traditie in het theater, met illustere voorgangers. Onder hen Hans Teeuwen, de grensverleggende cabaretier naar wie de 34-jarige Stefano Keizers zijn show heeft vernoemd. Bij wijze van rookgordijn uiteraard, want verder is er in de voorstelling geen rol voor Teeuwen weggelegd. Op het fraai uitgelichte toneel staan drie objecten: een omgekeerde piano, een troon die afkomstig lijkt van een inheemse stam (met futuristische elementen), en een statief voor een heel lange microfoonhengel. Stefano Keizers besteedt graag aandacht aan zijn kleding. Dit keer draagt hij een blits rood-zwart pakje, dat het midden houdt tussen dat van een ruimtevaarder en een stierenvechter.

Foetushouding

Zijn shows drijven sterk op de verrassingen, dus een spoiler-waarschuwing is hier op zijn plaats. Het prettige aan de eerste helft van Hans Teeuwen is dat Keizers het persoonlijk maakt: hij schetst hoe het leven van Gover Meit (zijn echte naam) tot nu toe is verlopen. Gover was een jongen die op school buiten de boot viel en gedoemd was om lamlendig op de bank te hangen, ‘jankend in de foetushouding tussen mijn eigen rotzooi’. Maar zeven jaar geleden werd met Stefano Keizers een alter ego geboren waarmee Meit een succesvolle opmars kon maken in de wereld van cultuur en media. ‘Het leven is maakbaar’, roept Keizers opgetogen. ‘Ik ben daarvan het bewijs.’

Maar Keizers is ooit ook verteld dat het leven verloopt in fasen: na zeven jaar succes volgt zeven jaar misère. Dus nu de periode van neergang voor de deur staat, wil Gover Meit op zoek naar een nieuwe identiteit. In de show zijn we getuige van het definitieve afscheid van Stefano Keizers.

Er zijn een aantal sterke, krachtig gespeelde monologen in de show, waarin Keizers toont dat hij verhalen kan vertellen vol rake, literaire details. Dat zijn momenten dat je geboeid luistert. Maar al snel wordt ook nu weer het geduld van het publiek op de proef gesteld. Keizers doet het zwaktebod door het publiek vragen aan hem te laten stellen (saai), en hij bedenkt een alternatief voor het ontbreken van een pauze (gaap, is al vaak gedaan). Bijzonder irritant wordt het als Keizers aan een recordpoging begint om hardop te tellen tot aan het getal 725. Het is een teleurstellend vervolg van de sterke en ook echt wel komische eerste helft.

Op dergelijke momenten verlang je terug naar de voorgangers van Keizers, die hun publiek effectiever en geestiger irriteerden. Naar Hans Teeuwen zelf, die in Trui (1999) een zogenaamd gevoelig gedicht voordroeg, en zijn publiek de volle laag gaf nadat het had geapplaudisseerd voor deze ‘bagger’. Of, over hardop tellen gesproken, Arjan Ederveen, die in de sketch ‘Maanzaadstraat’, een parodie op kindertelevisie uit Kreatief met kurk (1993-1994), zijn maffe handpop leert tot 60 te tellen en daar ruim de tijd voor neemt.

Nu Stefano Keizers aan de wilgen wordt gehangen, kan de balans worden opgemaakt van een drieluik. Er zit een mooie samenhang tussen Erg heel (2018), Sorry baby (2020) en nu Hans Teeuwen. Het zijn ultieme pogingen van de stuurloze Gover Meit om van zijn door vuilnis omringde bank af te komen. Die inspanning is t geslaagd, want zijn reputatie als theatermaker is gevestigd. Het is nu te hopen dat Gover Meit in zijn nieuwe gedaante minder gaat leunen op gimmicks, en meer op zijn acteer- en vertelalent. Of zou hij daarmee weer te veel aan de verwachtingen voldoen?

Het drieluik van Keizers In 2018 werd Stefano Keizers met zijn debuutvoorstelling Erg heel genomineerd voor de Neerlands Hoop, de prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. De jury schreef: ‘Hier gebeurt iets. Zelfs na afloop – als er al sprake is van een einde – zal ook de meest doorgewinterde toeschouwer hebben gedacht: waar heb ik naar zitten kijken?’ Erg heel eindigde met een tafereel waarin Keizers voor dood neerviel op het podium, en de bezoekers met hem mochten doen wat zij wilden. In 2020 volgde Sorry baby, waarin Keizers verklaarde dat zijn geplande voorstelling mislukt was en hij daarna samen met het publiek de tijd uitzat. Het onderzoeken van zijn kunstenaarschap en het op een conceptuele manier bekijken van cabaret zijn terugkerende elementen in de voorstellingen van Keizers.

Hans Teeuwen Cabaret ★★★☆☆ Door Stefano Keizers. Regie Jelle Kuiper. 8/3, Leidse Schouwburg. Tournee t/m 14/10.

Cabaretier Stefano Keizers in zijn voorstelling 'Hans Teeuwen'. Beeld Julie Hrudova

