Stefan Hendrikx wint juryprijs op Leids Cabaret Festival

Stefan Hendrikx, de winnaar van de juryprijs op het Leids Cabaret Festival 2022 Beeld Adam Newby

Stefan Hendrikx heeft de juryprijs gewonnen op het Leids Cabaret Festival. Dat werd zaterdagavond bekend in de Leidse Schouwburg, waar het festival na een jaar afwezigheid vanwege corona weer als vanouds plaats kon vinden. Juryvoorzitter Nina de la Croix sprak lovende woorden over Hendrikx in het juryrapport: ‘Als Stefan Hendrikx opkomt zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer. [...] Door Stefan worden we allemaal uitgedaagd om onze grenzen te verleggen. Hij is retegrappig.’

Van de drie finalisten had de in Venlo opgegroeide Stefan Hendrikx (1990) de meeste podiumervaring. Hij werd opgeleid aan de Koningstheateracademie in Den Bosch én de Toneelschool in Arnhem. Hendrikx speelde al in toneelvoorstellingen, is onderdeel van het impro-comedyduo Beperkt Houdbaar (samen met Andries Tunru) en hij doet aan stand-up comedy bij het Utrechtse Comedyhuis. Met zijn jurywinst is Hendrikx is de opvolger van Lisa Ostermann, de winnaar van de vorige editie in februari 2020.

De finalisten van het Leids Cabaret Festival, vlnr Stefan Hendrikx, Piet van Eeghen en Céline Schrama Beeld Adam Newby

Bijzonder aan de finale was dat ook de twee andere finalisten met een prijs naar huis gingen, dat is in de geschiedenis van het festival nog niet eerder voorgekomen. De publieksprijs ging namelijk naar Piet van Eeghen, en de studentenprijs, uitgereikt door een jury van Leidse studenten, was voor Céline Schrama, de derde finalist.

Het Leids Cabaret Festival kende dit jaar een gewijzigde opzet vanwege de coronamaatregelen rond de jaarwisseling. Het traject werd omgekeerd: de vertrouwde finale in februari werd verplaatst naar juni. Maar al in februari werden de vijf halve finalisten gekozen, en gingen zij op tournee door het land. Hierdoor konden zij hun voorstellingen maandenlang ontwikkelen en bijschaven, in aanloop naar de grote finale in Leiden.

Het Leids Cabaret Festival werd voor de 43ste keer gehouden. Eerdere winnaars zijn onder andere Sanne Wallis de Vries, Micha Wertheim, Tim Fransen, De Partizanen en Kasper van der Laan.