Steef Zoetmulder, nu te zien in Kunsthal Rotterdam, wilde bewijzen dat de fotografie een kunstvorm op zichzelf is

Steef Zoetmulder, Bouw HBU-gebouw (Erasmushuis), Coolsingel, Rotterdam, ca. 1939.

De ingehuurde expert die ten behoeve van de komende tentoonstelling de foto’s inlijst, verbaast zich erover dat hij de naam van de maker van deze beelden niet kent – zo goed vindt hij die. Zijn spontane opmerking doet Maartje van den Heuvel, conservator fotografie van de Universitaire Bibliotheken Leiden, zichtbaar plezier. Zij heeft voor de Kunsthal in Rotterdam en expositie samengesteld die werk toont van Steef Zoetmulder (1911-2004).

Maar weinigen hebben van deze Rotterdamse fotograaf gehoord, bevestigt ze. De oorzaak volgens haar: er ging en gaat nog steeds meer aandacht uit naar een andere vorm van fotografie. ‘In Nederland zijn vooral fotografen bekend die rond de Tweede Wereldoorlog documentair werk schoten: Cas Oorthuys, Eva Besnyö, Emmy Andriesse, Carel Blazer en, wat later, Ed van der Elsken. Zij hebben een fantastisch hoge graad van kwaliteit bereikt en de norm gezet voor wat als goede fotografie werd beschouwd.

‘Maar er was in die tijd ook nog een meer kunstzinnige stroming. Steef Zoetmulder, Pim van Os, Martien Coppens, Meinard Woldringh zijn namen die veel minder mensen iets zullen zeggen. Deze fotografen benadrukten in hun werk structuren, patronen en lichteffecten in de ons omringende realiteit. Dat deden ze door lage standpunten in te nemen of juist hoge, door gekke invalshoeken te kiezen, door uitsneden te maken. De wijze van kijken van de fotograaf was eigenlijk belangrijker dan het vertellen van een verhaal.’

Steef Zoetmulder, ‘Silhouette I’ (1949). Beeld Universitaire Bibliotheken Leiden / Nederlands Fotomuseum

Zoetmulder was een wegbereider in deze beweging, die zich liet inspireren door de revolutionaire ‘Nieuwe Fotografie’ uit het interbellum. Van den Heuvel: ‘Hij was heel productief, deed veel in de Nederlandse Fotografen Kunstkring (NFK, een vereniging die ijverde voor artistieke kwaliteit van fotografie, red.) en ontwikkelde theorieën over fotografische motieven.’

Steef Zoetmulder, Rotterdam, Zadkine (1955).

Om geld te verdienen werkte hij als zelfstandig publiciteits- en reclamefotograaf. Maar in en buiten zijn studio in Rotterdam maakte hij ook opnamen waarmee hij wilde bewijzen dat de fotografie een kunstvorm op zichzelf is. ‘Hij had oog voor de nieuwe vormen van architectuur en techniek die zich manifesteerden door de wederopbouw van het in de oorlog gebombardeerde Rotterdam. In de jaren veertig en vijftig heeft hij zijn boeiendste werk gemaakt, dat echt vernieuwend was.’

Steef Zoetmulder, ‘Ludwig von B - 1’ (1944). Ontwikkelgelatinezilverdruk. Beeld Universitaire Bibliotheken Leiden / Nederlands Fotomuseum

Zoetmulder maakte ook stillevens die opvallen door hun tijdloze esthetiek, en afdrukken die tot stand zijn gekomen door meerdere negatieven te combineren. Zo creëerde hij in 1944 een beeld waarop bladmuziek is te zien van Beethovens pianosonate No. 17, het toetsenbord van een piano en een antieke buste. Mogelijk wilde hij daarmee iets zeggen over de bezetting van Nederland door de nazi’s – de pianosonate staat bekend onder de naam The Tempest (de storm).

Steef Zoetmulder - Rotterdam, Nationale Energie Manifestatie (1955).

Zoetmulders werk kreeg erkenning tot over de grens. Foto’s van hem hingen bijvoorbeeld op de baanbrekende expositie Subjectieve fotografie in 1951 in Duitsland. De aanleiding om nu een selectie uit zijn oeuvre te laten zien is de recente verwerving door de Universitaire Bibliotheken Leiden van enkele honderden vintage afdrukken van Zoetmulder, plus zijn werkarchief. De fotografische nalatenschap is gekocht van zijn kinderen, met steun van de Vereniging Rembrandt en twee andere fondsen.

Voormalig Prentenkabinet In 1953 ging het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden ook foto’s verzamelen om de historie van de fotografie te boekstaven. Het kabinet ging in 2002 op in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Die bezit nu 120 duizend fotoafdrukken en 80 duizend objecten die met fotografie te maken hebben. De afdeling heeft geen eigen expositieruimte, maar stelt wel fototentoonstellingen elders samen. Ze leent ook veel foto’s uit voor exposities.

De aanwinst past, zo stelt Van den Heuvel, goed in de verzameling die zij beheert. ‘Door de universiteit in Leiden werd al vroeg fotografie verzameld die beeldende kunst wilde zijn. In 1956 werd Zoetmulder hier al geëxposeerd, samen met geestverwanten van hem. Met de verwerving van zijn afdrukken en werkarchief is hij als het ware weer een beetje thuisgekomen.’

Steef Zoetmulder. Kunsthal Rotterdam, t/m 7/1.