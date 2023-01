Steeds meer mensen ontdekken hoe goed die wonderlijke newwaveband Mich is ★★★★☆

Mich in Paradiso. Beeld Marcel Veldman

Typisch Mich: de Amsterdamse band speelt al niet zo vaak live en áls er dan een keer een thuiswedstrijd in Paradiso is, zit die verstopt in de week tussen Kerst en Oudjaar, op een gure avond, alsof het eigenlijk niet de bedoeling is dat er veel publiek komt.

Kiekeboe, uitverkocht. ‘Veel 40-plussers zeker?’, zegt frontman Bastiaan Bosma, spreekstalmeester van het plagerige soort. ‘Mooi zo. Dat is onze doelgroep.’

Het zal het Nuts-effect zijn. Zo heet het onlangs verschenen nieuwe album, het beste van de drie die Mich tot nu toe maakte. Langzaam maar zeker ontdekken steeds meer mensen hoe goed dat wonderlijke Mich is, die vreemde newwave-studioband van kunstenaar Piet Parra, die wel liedjes schrijft maar de optredens aan zich voorbij laat gaan, net als Brian Wilson bij The Beach Boys.

Dat veel gitaar- en basloopjes aan The Cure doen denken, maar dan meestal een stukje sneller, mag je best benoemen: Parra is fan.

Toch klinkt Mich ook in Paradiso nooit ‘retro’. Daar is hun ongedurige, door drummer Mick Johan aangejaagde variant van postpunk (bitterzoet in woord, vrolijk in klank) te springerig en poppy voor. Bij Mich geen donkere galm met bezeten zang, maar eigenwijze melodieën met omfloerste vocalen van de beweeglijke Bosma of van Sofie Winterson, de andere helft van het Mich-frontkoppel, in Paradiso vertolkster van onweerstaanbare liedjes als Seagull en A Hassle.

Genoeg gekletst. Bij Mich mag niets te lang duren, dus ook een concertrecensie niet. ‘Nu stoppen we, hoor’, zegt Bosma na aanzienlijk minder dan een uur. ‘We spelen alweer veel te lang. Geen zin meer.’

Dat is Mich: korte liedjes, korte albums, korte concerten en korte tournees. Nog drie optredens in januari (vrijdag Den Haag, zaterdag Rotterdam), dan is het weer even welletjes.