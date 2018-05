Stedelijk Museum organiseert workshops om het 'ethisch kompas' van medewerkers te ontwikkelen

Ook bekijkt de kunstinstelling of er een ‘interne en externe toetsingscommissie’ moet komen, die beoordeelt of gedragscodes en ethische regels voor de culturele sector worden nageleefd. De maatregelen staan aangekondigd in het jaarverslag over 2017 dat het Stedelijk dinsdag heeft gepubliceerd.

Interim-directeur Jan-Willem Sieburgh spreekt in een toelichting over een ‘bewustwordingsprogramma’ voor medewerkers van het museum: ‘Vaak zijn gedragscodes en ethische regels niet zo helder en moet je mensen helpen de juiste keuzes te maken.’

Vertrek Beatrix Ruf

De maatregelen lijken ook een reactie te zijn op het vertrek van Ruf op 17 oktober vorig jaar, na een publicatie over mogelijke belangenverstrengeling. Daarnaast zijn er twijfels gerezen over haar geloofwaardigheid omdat ze tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over een nevenfunctie en andere bijbanen mogelijk niet heeft vermeld. Naar haar vertrek lopen nog onderzoeken door onafhankelijke experts. De uitkomsten daarvan worden vermoedelijk binnen enkele weken gepresenteerd.

Interim-directeur Sieburgh schrijft in het voorwoord van het jaarverslag dat het Stedelijk anders had moeten omgaan met de ‘schenking’ van de Duitse kunsthandelaar, galeriehouder en verzamelaar Thomas Borgmann. Die vond plaats onder het bewind van Ruf en bleek later niet alleen een schenking te zijn, maar ook een bruikleen en aankoop van anderhalf miljoen euro van werken van Borgmann.

Volgens Sieburgh moet het museum ‘helder zijn over mogelijke belangenverstrengeling, zeker als een schenking in tijd gepaard gaat met de aankoop van twee werken, zoals bij Borgmann het geval was’. Hij benadrukt in het voorwoord dat ‘alleen het Stedelijk-team inhoudelijke beslissingen neemt. Daarop kunnen privéverzamelaars, bruikleengevers, geldschieters en andere buitenstaanders geen invloed uitoefenen'.

Extra uitkering van 60 duizend euro

Uit het jaarverslag blijkt verder dat Karin van Gilst, de zakelijk directeur die kort voor het vertrek van Ruf uit eigen beweging opstapte, een extra uitkering heeft gehad van 60 duizend euro. Volgens Sieburgh is dat door de toenmalige bestuurders zo geregeld. ‘Als een directeur en een museum uit elkaar gaan doe je dat netjes en conform de regels, zoals de Wet Normering Topinkomens’, zegt hij. Standaard is zo’n uitkering volgens hem niet.

Sieburgh wil niet ingaan op de vraag of Ruf, die tot 1 februari dit jaar in dienst was, ook een extra uitkering heeft ontvangen: ‘Dat behandelen we in het volgende jaarverslag. Ook daarvoor geldt dat we ons keurig aan de regels hebben gehouden. En dat we daar volledig transparant over zijn.’

Het museum heeft nog geen besluit genomen over een nieuwe dependance, zo meldt het jaarverslag. In 2016 sloot Ruf het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), het filiaal dat een experimentele programmering had. Dat besluit leidde tot verontwaardiging in de kunstwereld. Datzelfde jaar zouden internationale experts adviseren over een nieuwe locatie van de dependance. Dit onderzoek is afgerond, zegt Sieburgh, maar concrete plannen zijn er volgens hem nog steeds niet: ‘Wij zijn bezig met twee verkenningen: naar een nieuw SMBA en naar een designmuseum op de Zuidas. Die gesprekken lopen nog.’