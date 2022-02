Nabhaan Rizwan als Frank Chaudhary in de HBO-serie Station Eleven.

Wie zich langzaam door het elfde en laatste seizoen van The Walking Dead aan het werken is (op Disney Plus) weet wel wat ons te wachten staat na de zombie-apocalyps. Vooruit, die hordes zombies zijn op zijn zachts gezegd ongemakkelijk, maar ook in de toekomst moet je vooral op de mensen blijven letten, want de apocalyps haalt het slechtste in ons boven.

De tiendelige HBO-serie Station Eleven (te zien op Ziggo), gebaseerd op de succesvolle roman van Emily St. John Mandel, schetst een radicaal ander en oneindig complexer beeld van een wereld waarin een pandemie de mensheid, op een handjevol overlevenden na, gedecimeerd heeft.

De roman is uit 2014, dus de basisgegevens van de pandemie in de roman lopen een paar jaar vooruit op corona, maar de serie werd gedraaid in Canada en de VS, in een periode dat er op de set strenge gezondheidsregels golden. En voordat je al te makkelijk constateert dat de fictieve pandemie uit Station Eleven (waarbij vrijwel de hele mensheid binnen een paar dagen is bezweken) ver van ons vandaan ligt, is het misschien goed te wijzen op het sterftecijfer in de VS dat ergens de komende maanden de miljoen coronaslachtoffers zal passeren.

Station Eleven is een indrukwekkende, bij vlagen aangrijpende serie, die zich langzaam ontrolt in twee verweven hoofdtijdlijnen en in de levens van een aantal personages die in de oerknal van het verhaal allemaal iets te maken hebben met een opvoering van King Lear, waarin de titelrol wordt gespeeld door Arthur Leander (Gael García Bernal). Eén van de vragen die Station Eleven probeert te beantwoorden, en kom er maar eens om bij The Walking Dead, is of er na de ondergang van de mensheid nog plaats is voor Shakespeare, voor cultuur in het algemeen. En ook dat voelt in 2022 als een bijzonder indringende vraag.

Leander is een filmster die via Lear zijn acteer-cv een boost probeert te geven, maar hij krijgt tijdens de uitvoering een hartaanval en overlijdt. Zonder dat hij het weet is hij een groot deel van de mensheid daarmee een paar dagen voor. De personages die we de toekomst in volgen zijn de mensen om Leander heen (zijn vrouw, zijn ex, zijn beste vriend), een kindacteur uit King Lear (de ongelofelijke Matilda Lawler als Kirsten, die in haar volwassen rol door Mackenzie Davis wordt gespeeld) en Jeevan (Himesh Patel), een man die in de zaal zat en zich in de chaos achteraf over Kirsten ontfermt.

Alsof dit web aan relaties niet ingewikkeld genoeg is springen we voortdurend heen en weer in de tijd: vlak voor en na de pandemie en twintig jaar later op een grotendeels ontvolkte planeet, als Kirsten inmiddels lid is van een rondtrekkend theatergezelschap dat zich de Travelling Symphony noemt, een soort nomade-versie van Oerol.

Ze reizen door een verlaten landschap, nu eens desolaat, dan weer de tuin van Eden. Laten we zeggen dat allerlei groepen mensen de apocalyps voor zichzelf op verschillende manier hebben georganiseerd, van moordlustige rondtrekkende bendes tot aan een soort verlichte dictatuur op een lokaal vliegveld, hermetisch van de buitenwereld afgesloten.

Station Eleven bevat een aantal adembenemende taferelen die een heel nieuw idioom aan de wat versleten beeldtaal van de dystopie toevoegen, ook dankzij een sterke cast. En let ook eens op de vele muzikale vondsten, waardoor het nooit te zwaar wordt. Net als bij The White Lotus, wil je de Station Eleven-playlist in je leven.

Het is alsof cultuur weer bij Ground Zero is. Internet is verdwenen en als iemand uitlegt wat er mee mogelijk was aan een kind dat alleen de mythe van het internet kent is de verzuchting: ‘It sounds beautiful’. De hele cultus van roem is verdwenen. Over een voormalige filmster wordt gezegd dat ze nog maar weinig aan haar roem zal hebben, ‘if everyone on the fucking planet dies’.

Er zijn nog maar twee basisteksten over. Het verzamelde werk van Shakespeare (‘All the world's a stage’) en een mysterieus stripalbum dat Station Eleven heet en een aantal personages een houvast heeft gegeven in de jaren na de pandemie. Alle lijnen komen samen in de ontroerende slotafleveringen waarin een uitvoering van Hamlet de weg voorwaarts lijkt te plaveien. Hoopgevend, ondanks alles.