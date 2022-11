Stand-upcomedian Yunus Aktas wint de eerste Haagse editie van het Cameretten Festival

Yunus Aktas, winnaar van de jury- en publieksprijs op het Cameretten Festival in Den Haag. Beeld Jaap Reedijk

Voor het eerst prijkten felverlichte letters ‘Cameretten’ op het pleintje voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Na 22 jaar in Delft en 33 jaar in Rotterdam debuteerde het oudste cabaretfestival van Nederland afgelopen week in Den Haag. Zaterdagavond zat de zaal vol bij de finale, waar presentator Richard Groenendijk de sfeer er goed in wist te brengen en het Belgische duo Kommil Foo (Raf en Mich Walschaerts) een spetterend gastoptreden verzorgde. Burgemeester Jan van Zanen was aanwezig om de publieksprijs uit te reiken.

Een feestelijke avond dus, maar wel jammer dat het niveau van de drie finalisten een beetje tegenviel. Voor een festival dat al zo veel grote cabaretnamen heeft voortgebracht was dit een van de zwakkere edities. De jury- en publieksprijs werden gewonnen door de 29-jarige stand-upcomedian Yunus Aktas, die inderdaad de meeste lachsalvo’s oogstte met een hele reeks gortdroge opmerkingen over zijn weinig avontuurlijke dagelijks leven. Zoals ‘Ik kom niet vaak buiten’, ‘Ik woon bij mijn ouders’ of ‘Ik ben ontslagen bij Albert Heijn. Als vakkenvuller. Ik liep stage.’ Juryvoorzitter Kim Muller sprak over Aktas de woorden: ‘Yunus speelt in zijn programma de underdog, de loser en dat doet hij volgens de jury met verve. Zijn stijl is onderkoeld, hij oogt ontspannen en volledig in control.’

Yunus Aktas is sinds 2018 verbonden aan het gezelschap Comedytrain in Amsterdam en zal daar zeker goed gedijen. Voor een korte stand-upact werken zijn teksten, maar als hij van dit materiaal een avondvullende voorstelling wil gaan maken, zal dat nog een hele klus worden.

Het duo Joey & Dave, finalisten van het Cameretten Festival in Den Haag. Beeld Jaap Reedijk

De andere finalisten kozen een andere stijl. Het optreden van de broers Joey & Dave was toneelmatig van aanpak. Zij behandelden het overlijden van hun vader aan de hand van de vijf stadia van rouw, maar ze hadden daarbij moeite een balans te vinden tussen het ernstige onderwerp en harde, soms onsmakelijke grappen (iets met een bitterbal). De jury schrijft in het rapport: ‘Het gebruik van de kist als personage is goed bedacht, het toont de creativiteit en het talent van beide jongens.’

De in Groningen opgegroeide Selma Visscher opende haar act veelbelovend met een mooi boos lied over de provincie Groningen en de aardbevingen aldaar, begeleid op accordeon door haar broer Lars. Daarna nam zij een afslag naar minder interessante verhalen over haar persoonlijke leven. Dit maakte haar programma wat zoekend en doelloos, ook al intrigeerde Visscher door haar bijzondere mimiek en zangstem. De cabaretjury schrijft in het rapport: ‘Knap dat Selma een bepaalde ongemakkelijkheid durft te laten ontstaan en de anticlimax inzet als effectief middel. Daar is lef voor nodig.’