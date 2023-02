Stand-upcomedian Kim Schuddeboom is ontspannen en lekker ad rem in haar debuut ‘Ongeschreven’ ★★★☆☆

Kim Schuddeboom in ‘Ongeschreven’. Beeld Bob Bronshoff

Er zijn twee soorten mensen, zegt Kim Schuddeboom (37): mensen die graag advies geven en mensen die daar last van hebben. Zij behoort tot de laatste categorie, en het probleem is dat ze vervolgens al die goedbedoelde adviezen ter harte neemt. Voor je het weet woon je anderhalf jaar in bij een Portugese goeroe omdat het iemand anders een prima plan leek als jij óók verlicht zou raken.

Ongeschreven is haar debuut. Geen decor, alleen een microfoon en een hoog tafeltje met daarop een glas water en een glas appelsap; dit is een stand-upshow, met het losse pols-gevoel dat je daarbij mag verwachten. De afgelopen jaren deed Schuddeboom een bak ervaring op bij het collectief Comedytrain, en dat betaalt zich nu uit in controle en ontspanning. Ze maakt veel contact, is lekker ad rem en kent het effect van het uitgestreken gezicht waarmee ze na een provocatie de zaal in kijkt.

Kim Schuddeboom Beeld Bob Bronshoff

Inhoudelijk valt er nog best wat op Ongeschreven af te dingen. Dat hele advies opvolgen is op zich een boeiend uitgangspunt, alleen kiest Schuddeboom ervoor zich te focussen op de absurde situaties waarin ze verzeild raakt – met grappige en minder grappige terzijdes die overwegend meer met haar geaardheid te maken hebben.

In haar tijd onder de vleugels van de goeroe zitten absoluut een paar smakelijke anekdoten, maar uitgesponnen tot een wijdlopig nummer verliezen ze aan kracht en missen ze toch een zekere lading. Het was geen slechte raad geweest om haar volgzame neigingen iets verder uit te diepen; dat had sommige verhalen van een steviger bodem voorzien en Ongeschreven zomaar naar een hoger plan kunnen tillen.

Wat overeind blijft is Schuddebooms prettige zelfverzekerdheid, en de heerlijke snedigheid waarmee ze het onwetende deel onder haar publiek voor eens en altijd uit een lesbische pornoseksdroom helpt.