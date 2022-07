Stand-upcomedian Josh Johnson weet een uur lang te behagen met anekdotische hoogstandjes ★★★☆☆

Josh Johnson op het Boom Chicago Festival in Amsterdam. Beeld Wesley Verhoeve

De Amerikaanse stand-upcomedian Josh Johnson (32) is voor het eerst in Amsterdam en dat maakt indruk, zowel op hemzelf als op zijn publiek. Eerst komen natuurlijk de fietsende Amsterdammers aan bod, die hem vanuit zijn ‘luie’ Amerikaanse oogpunt eerder doen denken aan atleten. Na een dag ronddwalen vraagt Johnson zich af wat we hebben gedaan met de smerigheid van de stad, de criminaliteit én: ‘Waar zijn al jullie lelijke mensen?’

De komiek en co-schrijver van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central), dat Johnson tweemaal een nominatie voor een Emmy-televisieprijs opleverde, is te gast op de tweede editie van het Boom Chicago Festival. Los van een aantal misslagen, die het publiek hem onmiddellijk vergeeft, weet Johnson ruim een uur te behagen met anekdotische hoogstandjes en zijn sterk observerende blik.

Zonder schroom en met flinke zelfspot vertelt Johnson over zijn armoedige jeugd in de staat Louisiana, wat hem meteen een ontwapenende performer maakt. Temeer omdat hij zijn verhaal moeiteloos verweeft met sociale kritiek: ‘Als je arm bent in de VS hebben mensen zoiets van: ugh, houd op.’

Johnson’s ingeving dat mannen de navelstreng niet zouden mogen doorknippen (compleet onrechtvaardig, volgens hem) creëert wat minder animo, wat hij zelf ook toegeeft (‘I lost you there’). Hoewel dat nog een paar keer voorkomt, herpakt hij zich met absurdistische verhalen over een schooluitje naar een schietbaan, een buitengewoon jaloerse ex-vriendin en een rendez-vous met een vrouw die twee koppen boven hem uitsteekt, hem vlak voor een vrijpartij optilt en als een klein kind op bed gooit.

Hoewel Johnson qua opbouw hier en daar nog wat van zijn collega’s kan opsteken, kan hij tevreden terugkijken op zijn eerste uitstapje naar Nederland.