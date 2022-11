Stand-upcomedian Hannah Gadsby combineert zelfspot en zelfvertrouwen in feelgoodshow ‘Body of Work’ ★★★☆☆

De Australische ca­ba­re­tier Hannah Gadsby voert 'Body of Work' op in The Theatre at Ace Hotel in Los Angeles. Beeld Getty

Over de verworven status van Hannah Gadsby bestaat geen misverstand, op de eerste van twee avonden dat ze haar nieuwste voorstelling Body of Work in Carré speelt. De Australische stand-upcomedian is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een geliefde ster, voor wie al een ovatie van het uitzinnigste soort klinkt wanneer op het podium alleen nog een paarsbelichte lampjesslinger te zien is – het schijnsel van een knus tuinfeest. Als de harde muziek stopt en de show dus op het punt van beginnen staat, is dat applaus als een warme deken die alvast over de vrouw in de coulissen heen wordt gegooid, met gejoel vol bewondering en zin.

‘Dit wordt een feelgoodshow’, zegt Hannah Gadsby (44) meteen, ‘want dat ben ik jullie verschuldigd.’ Bij sommige comedians weet je dat je na zo’n mededeling juist het tegenovergestelde kunt verwachten, maar Gadsby houdt woord. De spaarzame keren dat ze in Body of Work toch even dreigt af te slaan richting wereldellende, roept ze zichzelf grappend tot de orde: ho, feelgoodshow!

Heel erg anti-Nanette, kortom. Met die verpletterende doorbraakshow, in 2018 een enorme Netflix-hit, maakte Gadsby invoelbaar wat bepaalde humormechanismen betekenden voor haar, een gezette lesbienne afkomstig uit een conservatieve omgeving, een vrouwelijke comedian ook, in een door mannen gedomineerde wereld.

Ze stelde in vorm en inhoud het stand-upgenre op de proef door zich serieus af te vragen of comedy wel zo geschikt is om haar verhaal over trauma’s – seksisme, homofobie, misbruik – mee te vertellen. Is humor, met z’n eeuwige opbouw naar een clou, niet vooral een doeltreffend middel om spanning en pijn weg te lachen? De vaakst geciteerde zin uit Nanette: ‘Weet je wat zelfspot betekent als het van iemand komt die zich toch al in de marges van de samenleving bevindt? Dan is het zelfvernedering.’

Over het maakproces bracht ze onlangs een boek uit, dat ook in het Nederlands werd vertaald: Tien stappen naar Nanette. Na Nanette toerde ze met Douglas, een al even veelgeprezen, lichtere show over haar autisme-diagnose, en nu is er Body of Work. Na de wereldtournee komt ook deze voorstelling op Netflix, ergens volgend jaar.

Zelfspot en zelfvertrouwen

Body of Work is vaak hilarisch, maar qua materiaal en vorm ook een stuk minder spannend en verrassend dan Nanette en Douglas. Het gaat het meest over haar liefde voor Jenney Shamash, de producent van haar shows die ze consequent ‘Jenno’ noemt en met wie ze vorig jaar trouwde.

‘Zelfspot is en blijft belangrijk, omdat je nu eenmaal niet altijd een winnaar bent in het leven’, zei Gadsby deze zomer in een interview in de Volkskrant. ‘Omdat zwakten menselijk zijn. Maar ik sta mijzelf nu meer toe mijn zelfvertrouwen te tonen op het podium. Ik heb er ook vrede mee dat er mensen zijn die niet houden van een zelfverzekerde vrouw op het podium. Die willen niks met mij te maken hebben, en dat is prima. Voor dat soort bezoekers zijn er nog genoeg andere komieken.’

Inderdaad, ze combineert zelfspot en zelfvertrouwen nu op een bescheiden-opschepperige manier als het gaat over klunzige ontmoetingen met wereldsterren – anekdotes die moeten illustreren hoe slecht ze was voorbereid op de roem na Nanette. Zo vertelde ze tegen Richard Curtis, regisseur en scenarist van de beroemdste romantische komedies, dat ze romantische komedies haat.

Zie Body of Work als een welkome omarming van dat zoetsappige, pijnpuntloze genre, het type verhaal waaraan ze eigenlijk een hekel heeft, en waarmee ze gezien haar persoonlijke (liefdes)geschiedenis niet bijzonder vertrouwd is. Er komt heerlijke slimme en snedige spot aan te pas, maar ze presenteert Jenno ook waarachtig als haar ‘betere helft’. Hun relatie is eigenlijk een soort curling, zegt ze, waarbij zij de steen is die in de juiste richting geveegd moet worden.

Dit is geen show om nog lang over door te denken, met een boodschap die je op een andere manier naar de dingen laat kijken. Maar dat Gadsby een fantastische verhalenverteller is, eentje die van terzijdes uiteindelijk een groter geheel maakt, staat buiten kijf. Ook als Body of Work op tweederde een beetje rekkerig begint te worden.

Ze was ons natuurlijk niet écht iets verschuldigd. Daar is de applausdeken weer: dat deze voorstelling uit louter geluk en plezier bestaat, is vooral háár gegund.

Monster ‘Ik snap beter dan de meeste mensen dat Nanette ‘formeel gezien’ geen comedyshow is’, schrijft Hannah Gadsby in haar boek Tien stappen naar Nanette, ‘maar, en nu komt het, ze is geen comedy zoals het monster van Frankenstein geen mens is. Ik heb geen voordracht geschreven en die vervolgens comedy genoemd. Ik heb alles gepakt wat ik wist over comedy, dat heb ik vervolgens uit elkaar getrokken en van het kadaver heb ik een monster gebouwd. Nanette zou niet hebben gewerkt als het simpelweg een theatershow was die onuitgenodigd een comedypodium op stormde. Dat verschil zien mensen wel. Ik bracht het op dezelfde manier als ik bij stand-up doe.’