Staking van schrijvers dwingt Amerikaanse tv-shows om de stekker eruit te trekken

Leden van de Writers Guild of America protesteren dinsdag bij het Netflix-gebouw in Hollywood, Los Angeles. Beeld Damian Dovarganes / AP

Amerikaanse politici en celebrity’s kunnen opgelucht ademhalen. In satirische latenightshows worden er vaak grappen over ze gemaakt, maar de presentatoren daarvan zitten even zonder materiaal. Sinds dinsdag zetten duizenden scenaristen geen woord meer op papier, nadat onderhandelingen tussen de vakbonden (verenigd in de Writers Guild of America) en de productiehuizen zijn mislukt. De staking kan grote gevolgen hebben voor de media-industrie.

Zonder schrijvers dreigen veel programma’s te worden ingekort of zelfs op zwart te gaan. De liveshows, die dagelijks op de actualiteit reageren, zijn al getroffen door de demonstraties. The Late Show (van Stephen Colbert), Jimmy Kimmel Live! en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zijn vanaf dinsdag uit de lucht of zenden herhalingen uit.

Elke drie jaar onderhandelt de Writers Guild of America (WGA) met werkgeversorganisatie Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) over arbeidsvoorwaarden. De laatste keer dat de WGA tijdens deze onderhandelingen massaal opriep om de pennen neer te leggen, was in 2007.

Die schrijversstaking duurde 99 dagen en liet een spoor van verwoesting achter. Series in volle productie kwamen tot stilstand, seizoenen werden abrupt ingekort en de latenightshows moesten ook toen herhalingen uitzenden om de gaten op te vullen.

Minder inkomsten voor schrijvers

De stakers hebben een uitgebreide lijst aan eisen. Primair willen ze een beter inkomen, wat zij door de komst van streaminggiganten als Netflix, Disney Plus en HBO Max zagen dalen. Streaming heeft de manier waarop films en shows worden geproduceerd en gedistribueerd veranderd.

Zo is het aantal afleveringen van een show per seizoen verlaagd, waardoor het voor schrijvers moeilijker is om een duurzame inkomstenbron te behouden. Maar streaming heeft het ook onmogelijk gemaakt voor schrijvers om geld te verdienen aan herhalingen, zoals voorheen op televisie, waarvoor ze telkens commissie ontvingen.

Daarnaast wil de WGA restricties op de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). De vrees is dat productiehuizen scenario’s laten schrijven door AI en de schrijvers vervolgens alleen inhuren om de scripts te verbeteren. De AMPTP verwerpt deze eis en wil in plaats daarvan een ‘jaarlijkse bijeenkomst waarin de technologische vooruitgang wordt besproken’.

Steun van presentatoren

Sommige presentatoren hebben zich al achter de demonstranten geschaard, zoals presentator Seth Meyers van Late Night with Seth Meyers. ‘Ik voel heel sterk dat het niet onredelijk is wat de schrijvers vragen’, zei hij afgelopen vrijdag in zijn show, toen de dreiging van een staking serieuze vormen begon aan te nemen. Ook Jimmy Fallon staat achter de stakers. De nieuwste aflevering van de populaire satirische show Saturday Night Live wordt dit weekend vervangen door een herhaling.

Het protest is zelfs overgewaaid naar het buitenland. De Writers’ Guild of Great Britain (WGGB) nam een motie van solidariteit aan en adviseert haar leden ‘om tijdens de staking niet te werken aan projecten die onder de bevoegdheid van de WGA vallen’. WGGB-leden worden zelfs uit het gilde gezet als zij gedurende de staking aan een Amerikaans project werken.