Staatsprijs voor de wonderlijkste vogel van de klassieke muziekscene in Nederland

Pianist Thomas Beijer bij de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs Beeld Niels Cornelis Meijer

De wonderlijkste vogel van de Nederlandse klassieke-muziekscene luistert beleefd naar de lof die men over hem uitstrooit. Hij heet Thomas Beijer (33), speelt piano en neemt in De Oosterpoort in Groningen de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst. Sinds deze hoogste muzikale erkenning van staatswege in 1981 werd ingesteld, is Beijer de 36ste winnaar (en vierde pianist). Hij sluit aan in een rij met succesvolle kunstenaars als de harpist Remy van Kesteren en de blokfluitist Lucie Horsch.

Gunay Uslu, de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur en Media, had donderdag de loftrompet zullen steken. Maar na een positieve coronatest kwam haar debuut op dit podium te vervallen. Nu prijst haar hoogste ambtelijke vervanger Thomas Beijer de hemel in. Op misschien wel de laatste concertavond met coronabeperkingen gebruikt directeur-generaal Barbera Wolfensberger woorden als ‘verteller’, ‘meesterpianist’ en ‘uomo universale’.

Want inderdaad, deze laureaat is extra bijzonder. Thomas Beijer speelt niet alleen voortreffelijk piano, hij componeert ook, heeft een roman op zijn naam (Geen jalapeños, 2017), maakt animaties met grappige aardappelwezentjes, schaaft aan een filmscenario en zint op een opera. Het juryrapport vat samen: ‘Met zijn pianistische kwaliteiten als kern, waait hij met alle gemak uit naar verschillende uitingsvormen.’

Wie na dit stijlbloempje een bohémien met verwaaid haar verwacht, rekent buiten Beijer. Zijn coiffure oogt alsof hij net uit de barbershop komt. En met het pak waarin hij zijn dankwoord uitspreekt (antraciet, wit pochet, stippeldas) kan hij zo op sollicitatie aan de Zuidas. Is kunst onmisbaar?, vraagt de duizendpoot zich af. In praktisch opzicht misschien niet, zegt Beijer met een bronzen baritonstem (ook al). Maar wie kunst beschouwt als communicatiemiddel ziet dat ze op mysterieuze wijze, ‘ons hart, onze hersens en onze ziel kan aanraken, dwars door de grenzen van de tijd heen.’

Met het Pianoconcert uit 1931 van Maurice Ravel voegt Beijer de daad bij het woord. Het stuk is een precisieklok die af en toe geestig hapert. Een seconde jazz, een flintertje flamenco: in Beijer blijken ook nog een barpianist en een roffelgitarist te huizen. Maar samenspelend met het Noord Nederlands Orkest en dirigent Eivind Gullberg Jensen toomt hij die uitstapjes strak in. Beijer is een apollinisch kunstenaar die het beroemde mijmerende middendeel zorgvuldig aan de niet-sentimentele kant houdt.

Boven de feestavond hangt slechts één wolkje. In december beklaagde de cellist Ella van Poucke zich in de Volkskrant over de manier waarop men haar had verteld dat ze de Nederlandse Muziekprijs, ondanks drie jaar voorbereiding, tóch niet krijgt. Van Poucke voelt zich geschoffeerd en het Fonds Podiumkunsten (dat de prijs organiseert) hoopt binnenkort te kunnen melden wie het onderzoek gaat doen. ‘De ambitie is om voor de zomer af te ronden.’