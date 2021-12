Squidgame voor BN’ers en de bankrekening van Sywert: 2021 volgens De Speld

De Speld blikt terug op het bijna voorbije jaar 2021: Sywert verantwoordt zich , de GGD-medewerker geeft antwoord en John de Mol verwerft rechten van Squid Game.

Eindejaarsinterview met GGD-medewerker Chantal

2021, het was weer een bijzonder jaar. We blikken terug met een van de hoofdrolspelers van de afgelopen maanden: Chantal van de coronatestafsprakenlijn van de GGD.

Chantal is een drukbezette vrouw. Als we bellen, krijgen we na een charmant keuzemenu eerst haar collega Delano aan de telefoon. Hij begint allerlei vragen te stellen, maar we leggen hem uit dat we alleen een afspraak willen maken. ‘Dat wil iedereen’, antwoordt hij. Na enkele bedreigingen en een brandstichting krijgen we Chantal eindelijk te spreken.

Hoi Chantal, mogen wij dit gesprek opnemen voor kwaliteitsdoeleinden?

‘Ja hoor! Zolang ik het maar niet in de krant zie verschijnen.’

Hoe was dit jaar voor jou?

‘Eigenlijk zo slecht nog niet. Ik heb veel tijd gehad om mezelf vragen te stellen als ‘wat wil ik doen met mijn leven?’, ‘waar word ik nu echt vrolijk van?’ en ‘wat zijn uw klachten?’. Daar kom ik normaal gesproken weinig aan toe.’

Kunnen we echt vandaag niet meer terecht?

‘Ik heb toevallig om 13.36 uur nog een plekje in Leiden.’

Wat verwacht je van 2022?

‘Het is zo ontzettend moeilijk te voorspellen. Ik kan wel zeggen ‘persconferenties’, maar dat is natuurlijk ook maar een gok.’

Wat is je burgerservicenummer?

‘2319883008.’

Zijn wij gevaccineerd?

‘Ja, met Moderna. Ik weet alleen niet meer precies op welke datum.’

Dat geeft niet. Tot slot: wens je ons nog een prettige dag toe?

‘Daar hoef ik geen antwoord op te geven. Dit soort vragen leidt alleen maar tot een grotere tweedeling. We kunnen ons blindstaren op cijfers en anderen de schuld geven, maar laten we deze tijd gebruiken om ons te bezinnen over het lijden, het toeval en het lot. Weet dat alles uiteindelijk weer voorbijgaat. Ook dit gesprek.’

Klimaat enorm aan het drammen met talloze overstromingen en hitterecords

Steeds meer mensen ergeren zich aan het gedram van het klimaat. Met gigantische overstromingen in Europa en China, bosbranden en ongekende hitte en droogte in Amerika en Canada voelt het voor veel mensen alsof het klimaat echt over de schreef gaat. ‘Dit raakt mij gewoon persoonlijk’, zegt Chiel Krontjes. ‘Vroeger had je steeds van die alarmerende rapporten over klimaatverandering, die kon ik prima negeren. Nu is er dit gezeik en kan ik niet eens m’n krantje meer lezen.’

Ook vanuit de industrie klinkt gemor over dat aanhoudend gedram van het klimaat. Een Duitse staalfabrikant beklaagt zich erover dat door het gezanik in West-Duitsland hele stukken treinrails met de modder zijn verdwenen. ‘Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar als wij ons werk niet meer kunnen doen, moeten we ons echt afvragen waar het klimaat mee bezig is, en of we dat nog kunnen tolereren.’

In China gaat het protest al even hard op. ‘In Henan hebben we door de overstromingen maar 38 miljoen ton graan kunnen produceren’, zegt een plaatselijke politicus. ‘We moeten dit gedram van het klimaat snel een halt zien toe te roepen. Het gaat al mis, het is al misgegaan, maar we moeten meer gezeik zien te voorkomen.’

Archeologen stuiten tijdens renovatie Tweede Kamer op bijzondere vondst: de cultuursector

Nederlandse archeologen zijn tijdens de renovatie van het Tweede Kamergebouw op een bijzondere vondst gestuit: de cultuursector. De archeologen werden getipt door een paar aanwezige bouwvakkers: ‘We wisten meteen dat we iets bijzonders te pakken hadden.’

‘De bewindslieden moeten het tijdens de crisis vast achtergelaten hebben toen ze in alle haast vertrokken zijn hier’, vertelt archeoloog Hans Kraalings. ‘Ik maak me wel zorgen over de staat, want het is heel slecht onderhouden. Maar ik denk dat met wat renoveer- en poetswerk het wel goed moet komen.’

Wat er nu met de sector gaat gebeuren is nog niet zeker. ‘We zullen kijken of de verantwoordelijke van deze sector, demissionair minister Van Engelshoven, het nog terug wilt hebben. Alleen moeten we haar dan wel eerst even vinden. Weten jullie waar ze is? En anders komt het te liggen in het museum van Beeld & Geluid in Hilversum.’

Miranda houdt zielsveel van Edwin omdat ze geen andere woonruimte kan vinden

De 24-jarige Miranda is stapelverliefd op Edwin. Zij kan namelijk geen ander huis vinden. ‘Ik hou ontzettend veel van mijn lieve Eddiepeddie, de woningmarkt zit volledig op slot’, zegt Miranda. ‘Het is soms vreemd om te merken dat je zoveel van iemand kan houden en ik ook nog minstens vijf jaar moet wachten voor ik überhaupt kan reageren op sociale huurwoningen.’

Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn tussen het prille stel dat in oktober zeven jaar bij elkaar is. ‘We hebben het soms moeilijk, maar dat hoort bij een relatie hè. Uiteindelijk gaat het erom dat je heel veel van elkaar houdt en dat je anders bij je ouders op zolder moet slapen.

‘Het geheim waarom het tussen ons zo goed werkt? Laat ik het erop houden dat ik vaak aan de dood denk.’

Politiek geeft signaal af aan complotdenkers: ‘Totaal niet in staat tot geheim masterplan’

De voltallige Tweede Kamer heeft deze week een krachtig signaal afgegeven tegen complotdenkers. De amateuristische soap rondom de verkenning verliep zo chaotisch met als doel een duidelijk statement te maken: wij zijn totaal niet in staat tot een geheim masterplan tegen de bevolking.

‘De complotbeweging groeide hard, dus we moesten snel iets ondernemen’, zegt Mark Rutte. ‘Gelukkig kwamen toen de positieve testuitslag van Ollongren, de gelekte notities en de overige openbaar gemaakte appjes en notities. Dit is onomstotelijk bewijs dat de politiek niet in staat is zich te verenigen voor een groot geheim masterplan tegen de bevolking.’

Politiek commentator Guus Valk: ‘Geef toe, heb je ooit zo’n treurige politieke clusterfuck in één week gezien? Denk je echt dat deze mensen in staat zijn om een groter masterplan geheim te houden? Ze kunnen niet eens een simpele notitie onder de pet houden of een vaccinatieplan uitvoeren. Het is niet vermogen maar onvermogen. Ze zijn hier bestuurlijk simpelweg te incompetent voor.’

Toch zijn er ook complotdenkers die nog niet overtuigd zijn. ‘Dit hoort er allemaal bij’, stelt Andrea Koevoort (43) in een Facebookreactie. ‘Om het Grote Plan te laten slagen, moeten ze zich het gros van de tijd bezighouden met onderlinge ruzietjes en vuile openbaar gemaakte vertrouwelijke uitspraken. Dat is allemaal om ons als bevolking te doen geloven dat ze onhandig en incapabel zijn. Laat je niet gek maken, deze mensen zijn professionals.’

Sywert ‘begrijpt boosheid’, maar ‘heeft 9 miljoen euro’

Sywert van Lienden begrijpt dat mensen boos op hem zijn omdat hij 9 miljoen euro heeft verdiend aan een mondkapjesdeal met de overheid. De lobbyist stelt daar echter tegenover dat hij 9 miljoen euro heeft verdiend.

‘Ik snap heel goed dat mensen kwaad op me zijn’, zegt Van Lienden. ‘Ik heb de indruk gewekt dat ik iets belangeloos en uit de goedheid van mijn hart deed, en nu blijkt dat ik er rijk van ben geworden. Maar ik hoop dat mensen ook begrijpen dat ik 9 miljoen euro op mijn bankrekening kan bijschrijven.’

Bitterballen in de kroeg betere motivatie voor vaccineren dan stervende mensen op IC

Sinds de invoering van de coronapas voor horeca is aangekondigd ziet de GGD een forse stijging in gemaakte vaccinatie-afspraken. Het mislopen van een bittergarnituurtje in de kroeg blijkt voor veel mensen het meest overtuigende argument om toch te vaccineren.

GGD-woordvoerder Janine Hoekstra vindt het jammer dat deze strategie pas zo laat is ingezet: ‘Daar heeft Hugo de Jonge toch een verkeerde inschatting gemaakt. Er had vanaf het begin een brede campagne moeten liggen rondom bittergarnituur in al zijn facetten.’

Theo (53) is vandaag meteen een prik gaan halen. ‘Ze kunnen eindeloos beelden laten zien van stervende mensen in ziekenhuizen, maar die bamischijf pak je niet van me af. Hup die naald erin.’

John de Mol haalt Squid Game naar Nederland: deze BN’ers doen mee!

Eén van de meest succesvolle series uit de geschiedenis van Netflix krijgt een Nederlandse bewerking: Squid Game. Talpa heeft de rechten gekocht van het van origine Koreaanse spelprogramma waarin een grote groep mensen geld probeert te winnen door het spelen van kinderspellen. Verlies je een spel, zit het er helaas op en word je op gruwelijke wijze vermoord. Net zo lang totdat er één iemand over is die naar huis gaat met het prijzengeld.

Talpa heeft alvast een tipje van de sluier opgelicht door de namen bekend te maken van vijf van de ruim vierhonderd uitgekozen prominente Nederlanders. Onder andere zangeres van het levenslied Marianne Weber, zanger van het levenslied en presentator Frans Bauer, zanger van het levenslied en musicalster Danny de Munk, zanger van het levenslied en tv-personality René Froger en autoracer Tom Coronel zullen zich wagen aan de verraderlijke spelletjes met een mogelijk fatale afloop.

Squid Game Nederland VIPS is vanaf april 2022 elke week te zien op SBS6. Gevolgd door de nieuwe talentenjacht BN’er Gezocht, waarin op zoek wordt gegaan naar nieuwe bekende mensen.

Loting maatregelen: kappers open

In Den Haag is zojuist de loting van de maatregelen begonnen. De prominente politicus Mark Rutte trok het eerste lootje: kappers open.

Coryfee Hugo de Jonge mocht daarna de tweede bal uit de schaal pakken. ‘Middelbare scholen deels open’ viel te lezen op het papiertje. Tot slot mocht ook de gebarentolk nog een bal openen. Ze trok de maatregel: voor horeca geen perspectief.

Kiezer heeft niets geleerd: oude coalitie gaat door

De kogel is voorlopig door de kerk: de partijen die deel uitmaakten van Rutte III gaan proberen een nieuw kabinet te formeren. Een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft nou eenmaal een stabiele meerderheid en doet daarmee recht aan de wil van de kiezer die heeft laten zien niets geleerd te hebben.

Kiezer-commentator Gijs Rademaker: ‘Niet te geloven dat dezelfde mensen die de toeslagenaffaire, de draaideurpolitiek en het schipperende coronabeleid met lede ogen hebben aangezien, precies die partijen weer in het zadel hebben gehesen. Geen politicus die daar op zit te wachten. De kiezer heeft heel wat uit te leggen.’

Demissionair premier Rutte is somber gestemd: ‘Dit laat alleen maar zien hoe ver de kiezer vervreemd is van wat er leeft in de samenleving. Maar we hebben het hier maar mee te doen. In een democratie heeft de kiezer het tenslotte voor het zeggen. Maar ik maak me grote zorgen over de parlementaire democratie. Wat moet je met een kiezer die een ruggengraat van papier-maché heeft?’

De Speld 2021 opnieuw een jaar