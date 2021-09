Squid Game is een brute mix van Parasite en Battle Royale – tip: hecht je niet te veel aan personages ★★★★☆

Squid Game. Beeld Netflix

Terwijl veel mensen zich verheugden op Dune, de nieuwe James Bond of het derde seizoen van Succession, werd de popcultuur onverwachts midscheeps geramd door een nieuwe Netflix-serie uit Zuid-Korea. Squid Game is in twee weken tijd de meest bekeken serie in negentig landen geworden, waarbij Netflix liet weten dat het een dezer dagen hun populairste serie ooit gaat worden (met de kanttekening dat een view bij de streamingreus al wordt geteld als je langer dan twee minuten hebt gekeken).

Er mogen afgelopen jaren tal van concurrenten voor Netflix zijn opgestaan, maar geen enkele streamingdienst heeft een dergelijk internationaal aanbod. Zo is het in een paar jaar tijd heel gewoon geworden dat de hele wereld kijkt naar Spaanse, Frans, Koreaanse of zelfs Nederlandstalige films en series.

De vergelijking die het meest voor de hand ligt bij Squid Game is Parasite, het meesterwerk van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, winnaar van de Gouden Palm en Oscar voor beste film. Squid Game biedt ook een hallucinerende mix van genres, waarbij de rode draad is hoe de onderklasse het hoofd boven water probeert te houden.

Squid Game, met een paar van de beste cliffhangers uit de televisiegeschiedenis, is ook een glanzende bingebolide, voortgedreven door sterke personages en perfecte artdirection. Misschien moeten we hier alvast melden dat Squid Game een ultragewelddadige serie is, die knipoogt naar radicale Japanse genrefilms als Battle Royale (hecht u niet te veel aan de personages, willen we maar zeggen).

In de openingssequentie van de eerste aflevering lijken we terecht te zijn gekomen in een realistische zedenschets over de gokverslaafde Seang Gi-hun (de fenomenale Lee Jung-jae), die met zijn goklust alles van waarde in zijn leven aan het verliezen is. Hij ontmoet een geheimzinnige man die hem lijkt te testen met een gokspelletje en hem vervolgens uitnodigt voor een spel met een hogere inzet.

Als hij instemt, wordt hij gedrogeerd en ontwaakt hij als Speler 456 in een gigantische slaapzaal vol andere spelers, allen gekleed in trainingspakken en bewaakt door gemaskerde soldaten. De spelers komen steeds meer tegenover elkaar te staan tijdens op kinderspelletjes gebaseerde spelen die voor de verliezers buitengewoon slecht aflopen en die zijn vormgegeven alsof ze voor een grote televisieshow zijn. Deze serie verandert je idee van touwtrekken of knikkeren voorgoed.

Squid Game is veel meer dan een slim uitgewerkt gameconcept. Regisseur en scenarist Hwang Dong-hyuk introduceert naast Speler 456 enkele andere spelers, van een Noord-Koreaans vluchteling tot een frauderende bankdirecteur, die het slechtste en beste in elkaar boven halen. Een van de wat minder overtuigende verhaallijnen gaat over vips die veel geld betalen om te kunnen gokken op deze nieuwe vorm van de Romeinse spelen.

Tot in de laatste aflevering blijft de serie overtuigen, met een sterke laatste twist die ons weer een heel ander perspectief geeft. Niet heel lang geleden zouden we het nu al over een Amerikaanse remake hebben. Nergens voor nodig, de hele wereld kijkt al naar Squid Game.