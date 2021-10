Squid bouwde in Paradiso de set voortreffelijk op ★★★★☆

Squid

Het kon weer en het mocht weer. Lekker tegen elkaar opbotsen, dansen tot het zweet je uitbrak. Verantwoordelijk voor de kolkende massa die de moshpit deed transformeren tot een heuse zaalvullende cirkel-pit was donderdag het Londense Squid. Gelukkig had Paradiso in Amsterdam het geplande podium in Noord ingeruild voor de Grote Zaal, want er kwam toch al snel een man of zevenhonder af op wat toch een van de opzwependste en spannendste nieuwe Engelse bands mag heten.

Vijf jongens in een rijtje opgesteld, met de drums vooraan op het podium, waarachter bandleider Ollie Judge het boeltje dirigeerde. Schreeuwerig joeg hij de neurotische, steeds verspringende ritmes aan en hield hij de vaart erin. Squid komt naast bijvoorbeeld Black Midi en Black Country, New Road uit de Londense scene rond het platenlabel Speedy Wunderground.

Wat deze bands gemeen hebben is hun onvoorspelbaarheid, zeker op het podium. Ook bij Squid, dat eerder dit jaar hun debuutalbum Bright Green Field uitbracht, weet je nooit welke kant een nummer op gaat. Ze hebben net zo goed geluisterd naar Talking Heads, The Fall en andere postpunkbands als naar de New Yorkse lichting van een paar generaties later, aangevoerd door LCD Soundsystem en The Rapture.

Van hectische punkfunk schoot het vijftal naar melodieus rustiger vaarwater in publieksfavoriet The Cleaner. En daar was ook de altijd ludieke koebel voor wat extra ritmische accenten. Langzaam werd volume en ritme opgeschroefd, het publiek greep elke tempoversnelling aan om even lekker los te gaan. De hysterische zang van Judge klonk wat te gemanierd, maar de opbouw van de set was voortreffelijk, met naar een dreigende climax voerende Pamphlets als afsluiter. Murw gebeukt of in diepe trance stond je weer buiten. Het kon allebei donderdagavond en het voelde goed.