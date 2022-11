Sputum moet het niet van de plot hebben: de muziek, de taal en de acteurs zijn buitengewoon ★★★☆☆

Sputum

Plastic heeft de wereld naar de rand van de afgrond gebracht in Sputum, een sciencefictionfilm van de in Nederland wonende Engelsman Dan Geesin. Een gifwolk, ontstaan uit rottend plastic, maakt het leven op aarde vrijwel onmogelijk. Een kleine groep mensen blijkt van nature immuun voor het gif; hun speeksel wordt gebruikt om ook de rest van de overblijvers te beschermen.

Dat heeft geleid tot een systeem van uitbuiting. ‘Pheno odds’, mensen met bruikbaar slijm, worden op gewelddadige wijze ‘gemolken’ door de heersende klasse. Een van de pheno odds is Jimin (Yannick Jozefzoon), die een relatie begint met de hogergeplaatste Kalta (Jade Olieberg).

Het verhaal van Sputum klinkt, eerlijk is eerlijk, als een samenvatting van bekende dystopische scenario’s. Een klimaatramp, klassenstrijd, een onmogelijke liefde op de puinhopen van de menselijke beschaving. Gelukkig is Sputum geen film die het van de plot moet hebben: vrijwel elk ander element van dit buitengewone speelfilmdebuut is belangrijker.

Geesin, die in 2011 een Gouden Kalf won voor zijn korte film Olifantenvoeten, is een filmmaker met veel talenten. Hij componeert, is beeldend kunstenaar en maakte de muziek en het geluidsontwerp voor de films van zijn partner Esther Rots (Kan door huid heen, Retrospekt), die op haar beurt Sputum monteerde en produceerde. Aan Sputum werkte Geesin tien jaar.

Het resultaat is fascinerend. Alleen al de taal van Sputum is bijzonder, vol eigenzinnige en suggestieve uitdrukkingen (creatief vertaald ook: de ondertiteling van de Engelstalige film bevat teksten als ‘drink je kwijl’, ‘spuitertje’, ‘ik lek als een beurse vrucht’ en ‘besnuit mijn fluit’), waarbij Geesin zich er niets van aantrekt dat het gedoe rondom spuug, schimmels en gif nogal onsmakelijk is. De titel van de film is natuurlijk ook waarschuwing genoeg.

Ook de muziek en het camerawerk, in schaars belicht zwart-wit, zijn opvallend. De acteurs zijn uitstekend, waarbij vooral Jozefzoon (recent te zien in Femi, binnenkort in Piece of My Heart) zijn veelzijdigheid bewijst. Toch weet Geesin de begeestering niet tot het eind vast te houden – uiteindelijk voelt Sputum te veel als een ver opgerekte korte film. Dat lijkt vooral te wijten aan het lage budget. Het maakt nieuwsgierig naar wat Geesin met meer middelen kan bereiken.