Sprankelende dierensprookjes die Anton de Kom aan zijn kinderen voorlas

Toen auteur Raoul de Jong in de Koninklijke Bibliotheek onderzoek deed naar de Surinaamse anti-koloniale schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom (1898-1945), zo vertelt hij in het nawoord van Anangsieh Tories, trof hij daar De Koms 90-jarige dochter, Judith de Kom. Zij bladerde die dag door haar vaders schriften met daarin zijn verhalen over spin Anangsieh, die De Kom vroeger voor het slapengaan aan zijn kinderen voorlas. Hij deed dat in de traditie van de ‘Anansi’-verhalen uit West-Afrika, door slaafgemaakten naar Suriname meegenomen en doorverteld aan hun nakomelingen.

Nu zijn de verhalen smaakvol gebundeld en van prachtige illustraties voorzien door Brian Elstak, als eerbetoon aan de nalatenschap van De Kom. Het openingsverhaal is uit de overlevering van De Koms grootmoeder, destijds door haar verteld aan de kleine Anton. ‘Ze begon met haar zachte stem, die zo helder was als het water uit een van onze bronnen’, zo beschrijft De Kom liefdevol. De overige sprankelende en eigentijds aandoende dierensprookjes zijn van De Kom zelf, of, zoals hij zelf zegt, van Suriname, ‘het land van eeuwige zonneschijn’.

Anton de Kom: Anangsieh Tories – Verhalen van de spin uit Suriname. Atlas Contact; € 20.