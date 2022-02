Spotify verwijdert zonder aankondiging 71 afleveringen van podcast Joe Rogan

Joe Rogan (links) in september tijdens de opname van een podcast. Beeld NBCU Photo Bank

Met de verwijdering maakt Spotify duidelijk dat het informatie die het platform zelf verspreidt, toch wil censureren. Topman Daniel Ek zei vorige week nog tegen aandeelhouders nog dat hij geen beleidswijzigingen doorvoert ‘vanwege één podcastmaker, noch vanwege media-aandacht of oproepen van wie dan ook’. Wel kondigde hij toen aan dat bij podcasts over corona voortaan links zouden staan naar de nieuwste informatie en inzichten over de pandemie uit betrouwbare bronnen.

Toch was de druk groot. De beurskoers daalde fors nadat artiesten als Neil Young en Joni Mitchell uit protest hun muziek lieten weghalen. Het bedrijf maakt nu dezelfde ontwikkeling door als Facebook en Twitter. Ook die wilden aanvankelijk niet optreden als ‘censor’ van uitwassen zoals desinformatie en haatzaaien, maar gingen alsnog ertoe over om de meest schadelijke informatie en gebruikers te verwijderen.

Onduidelijk waarop Spotify keuze voor verwijdering podcasts baseert

Waarom precies deze 71 afleveringen uit de Joe Rogan-catalogus van 1.770 stuks zijn verwijderd, is niet duidelijk. Het entertainmentblad Rolling Stone meldt dat Rogan in twee verwijderde afleveringen het n-woord zou hebben gebruikt. In andere afleveringen uitte hij volgens luisteraars racistisch of ander ongepast taalgebruik. Dat was voor zover bekend niet het geval in alle geschrapte afleveringen. Er is inmiddels een website online die bijhoudt welke afleveringen van The Joe Rogan Experience niet langer te vinden zijn op Spotify.

Toen Spotify in 2020 de exclusieve rechten voor Rogans podcast kocht voor bijna 100 miljoen euro verwijderde de streamingdienst 42 afleveringen uit diens archief. Dat waren vooral afleveringen waarin Rogan sprak met controversiële figuren, zoals de complotdenker Alex Jones, de alt-rightpublicist Milo Yiannopoulos en Gavin McInnes, de oprichter van de neofascistische Proud Boys.

Excuses

Op Instagram verontschuldigt Rogan zich voor de uitspraken die hij heeft gedaan. ‘Er zijn veel dingen uit oude afleveringen van mijn podcast waarvan ik zou willen dat ik dat nooit had gezegd, of anders had gezegd.’ In de video zegt Rogan dat hij de dingen die hij heeft gezegd ‘betreurenswaardig en beschamend’ vindt. ‘Ik weet nu dat er voor een witte man geen juiste manier is om dat woord te gebruiken. Ik heb het al jaren niet meer gebruikt.’

Volgens Rogan heeft hij het woord nooit gebruikt om racistisch te zijn, maar alleen in situaties waarin hij anderen citeerde of imiteerde. ‘Ik ben niet racistisch, maar als je in een situatie zit waarin je dat over jezelf moet zeggen, heb je het verkloot. Ik heb het duidelijk verkloot.’ De presentator ‘zou willen dat hij zijn woorden kon terugnemen’.