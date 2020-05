Spotify strikt podcastfenomeen Rogan voor astronomisch bedrag

Joe Rogan in februari van dit jaar. Beeld AFP

Dikke marihuanadampen, uitgeblazen door Elon Musk. Het interview uit 2018 met de Tesla-baas door de Amerikaanse podcastmaker en komiek Joe Rogan betekende de doorbraak van Rogan bij het grote publiek. Musk en Rogan zitten tegenover elkaar in Rogans rommelige huiskamer en praten ruim tweeënhalf uur over uiteenlopende onderwerpen. Maar één ding springt eruit: de marihuanadampen. Inmiddels is de video al meer dan 34 miljoen keer bekeken.

Het gesprek is typisch Rogan. De 52-jarige komiek lijkt zich aan geen enkele mediawet te houden. Zijn gesprekken meanderen ogenschijnlijk alle kanten op en duren uren. Op YouTube is weinig meer te zien dan het hoofd van Rogan en dat van zijn gesprekspartner. Toch is Rogan mateloos populair. Zijn The Joe Rogan Experience (JRE) wordt maandelijks meer dan 190 miljoen keer gedownload.

Het succes valt wellicht te verklaren door zijn losse benadering en het intieme karakter van de interviews. Rogan kreeg Bernie Sanders ooit zover antwoord te geven op een vraag over aliens. Links Amerika viel over de libertariër heen omdat hij Sanders belachelijk zou hebben gemaakt. Controverse dus, nog zo’n succesfactor.

Het van oorsprong Zweedse Spotify heeft zich nu van de diensten van Rogan verzekerd. De nog altijd verlieslatende streamingdienst zet al langer in op podcasts, naast muziek. Het biedt - meer dan muziek - de mogelijkheid zich te onderscheiden van de concurrentie, zoals Apple en Google. Die bedrijven zijn overigens ook actief met podcasts.

190 miljoen: aantal maandelijkse downloads van de show 286 miljoen: aantal maandelijkse gebruikers van Spotify 100 miljoen dollar: het bedrag dat Spotify aan Logan betaalt 45 minuten: gemiddelde luistertijd per podcastsessie in Nederland 5 miljoen: aantal Nederlandse podcastluisteraars (bronnen: Stichting Nationaal Luister Onderzoek, Dag en Nacht, Wall Street Journal, Spotify)

Spotify heeft veel geld voor over voor Rogan. Volgens The Wall Street Journal is er maar liefst 100 miljoen dollar gemoeid met de meerjarige deal. Vanaf september zullen alle shows via Spotify te beluisteren zijn, naast die op andere platformen. Maar dat is van korte duur. Vanaf volgend jaar is dat alleen nog via Spotify het geval, zo maakte de komiek zelf via YouTube en Instagram bekend. Op Spotify komt bovendien ook een videoversie.

Dit heeft gevolgen voor Rogans YouTubekanaal, op dit moment nog zijn belangrijkste uithangbord. Dit kanaal blijft intact, maar zal ‘na eind dit jaar’ alleen nog maar korte trailers en hoogtepunten bevatten. Spotify gaat dus ook rechtstreeks de concurrentie met YouTube aan, door video uit te zenden. Rogan benadrukt dat Spotify geen enkele inhoudelijk bemoeienis krijgt: ‘Ze willen dat ik blijf doen wat ik nu ook doe.’

Tim de Gier van het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht vindt het een slimme zet van Spotify. ‘Het is de bekende winner-takes-it-allstrategie van grote techbedrijven. Zij hebben nu podcasts ontdekt en smijten met onvoorstelbare hoeveelheden geld. Ook Google doet dat.’ De Gier denkt dat Spotify garen spint met de deal: ‘Met Rogan hebben ze de hoofdprijs te pakken.’

Niet alleen YouTube zal de gevolgen merken; ook alle andere platformen waar Rogan nu nog te beluisteren is. Een daarvan is de podcastapp Overcast. Oprichter Marco Arment laat er op Twitter geen misverstand over bestaan wat hij van de deal vindt: ‘Fuck Spotify, en fuck alle ‘podcasts’ die maar in één app beschikbaar zijn.’ Ook op YouTube en Instagram regent het negatieve commentaren.

Dat snapt De Gier wel. ‘Podcasts vormden lang een soort vrijhaven met hun open karakter. Ze waren niet gebonden aan de bekende, grote partijen. Dat verandert nu in rap tempo: overal komen hekjes.’ Ook vindt De Gier, zelf luisteraar van Rogan, het jammer dat de vrijdenker zich door het grote geld heeft laten verleiden. ‘Hij is toch groot geworden omdat hij onafhankelijk was. Omdat hij zich nergens wat van aantrok. Nu zit hij vast aan één platform.’

Investeerders reageerden enthousiast: de beurskoers van Spotify steeg met maar liefst 7,7 procent na het nieuws.