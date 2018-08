Spotify en Apple Music krijgen er een serieuze concurrent bij: YouTube Music

Google is geen onbekende in de muziekindustrie en biedt al langer online muziek aan via het wat zieltogende Google Play Music en vooral met de populaire clips op YouTube, maar met YouTube Music (dat vanaf woensdag ook in Nederland beschikbaar is) is de rechtstreekse aanval op het Zweedse Spotify en Apple Music ingezet. Op het eerste gezicht lijkt YouTube Music als twee druppels water op de dienst van de Zweden. In vormgeving, maar ook met het aanbieden van gepersonaliseerde lijsten die zich kunnen aanpassen op basis van locatie (bijvoorbeeld sportschool) of tijdstip. Aanbieders proberen de muziekliefhebber aan zich te binden met een combinatie van radiostations, op maat gemaakte afspeellijsten en een database van tientallen miljoenen nummers waarin gegrasduind kan worden.

Beatles en Taylor Swift

Dit aanbod op YouTube Music biedt geen verrassingen: het is in grote lijnen hetzelfde als op al die andere diensten. Er was een tijd dat grote namen als Led Zeppelin, Taylor Swift, Prince of de Beatles schitterden door afwezigheid, maar inmiddels zijn conflicten een uitzondering. Interessanter zijn de zaken waarmee YouTube Music zich probeert te onderscheiden. Het opvallendst is de prominente toevoeging van video, waarmee YouTube Music een soort combinatie is van Spotify met het klassieke YouTube. Vanuit de app zijn zo ook livenummers af te spelen die op YouTube staan. Verder gaat Google logischerwijze prat op zijn staat van dienst op het gebied van zoeken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet alleen zoeken op artiest of titel van een song, maar ook op een tekstflard of een omschrijving. Zo geeft YouTube Music keurig de suggestie ‘Young Folks’ van ‘Peter Bjorn en John’ op de zoekterm ‘hipsterliedje met fluitje’.

Foto de Volkskrant

Koude algoritmes

Minstens zo belangrijk zijn de vooraf gefabriceerde afspeellijsten op basis van de persoonlijke muzieksmaak. Spotify heeft daarin de norm gezet. Zijn de algoritmes om muziek te ontdekken van Google beter? Dat is lastig zeggen op basis van de paar dagen dat de Volkskrant YouTube Music gebruikte. De lijst Discover Weekly van Spotify is moeilijk te overtreffen en verrast nog steeds iedere week. Dat doet ‘Jouw mixtape’ van YouTube Music vooralsnog minder. Maar vermoedelijk moet het groeien op basis van het vertoonde luistergedrag. Overigens liet Apple-baas Tim Cook zich onlangs juist ontvallen dat hij de koude algoritmes van Spotify maar niets vindt. Cook gelooft heilig in door mensen samengestelde muzieklijsten waarmee zijn Apple Music werkt. Nederlanders lijken daar anders over te denken: Spotify is hier oppermachtig. Volgens schattingen van muziekdistributeur en promotor Guillaume Warmerdam heeft Spotify in Nederland een marktaandeel van 70 à 80 procent. Apple Music en Deezer hebben ieder een procent of tien en de kruimels worden verdeeld onder de rest, zoals Amazon Music, Tidal of het Nederlandse Juke.

‘Goed nieuws’

Warmerdam noemt de komst van een grote speler als Google op de streamingmarkt hoe dan ook goed nieuws voor de muziekindustrie. Tot nu toe verdienden bands ‘bijna niets’ aan YouTube, zegt hij. Google maakt naar eigen zeggen op jaarbasis één miljard dollar over aan de industrie. De International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) constateerde eerder al dat YouTube verreweg het belangrijkste en populairste kanaal is om muziek te beluisteren. In zijn eentje is YouTube verantwoordelijk voor twee keer zoveel geconsumeerde muziektijd als alle streamingdiensten bij elkaar. Alleen al de hit Despacito is al goed voor 5,5 miljard views op YouTube. Tegelijkertijd betaalt YouTube veel minder uit dan diensten als Spotify en Apple Music, stelt de IFPI. Artiesten en labels zouden op jaarbasis bijna 20 dollar per Spotify-gebruiker krijgen en slechts 1 dollar per YouTube-gebruiker. Dit steekt de muziekindustrie al langer. Vandaar dat ook Warmerdam het ‘erg prettig nieuws’ noemt dat YouTube Music nu ook naar Nederland komt.

Speakers

De grote vraag is daarbij of de dienst in staat zal zijn een voorname plek op de markt te veroveren. ‘YouTube Music heeft zeker pluspunten, zoals de focus op video. Ook Spotify en Apple bewegen richting video, maar YouTube heeft hier meer ervaring mee. Als ze dat goed doen, hebben ze een goed uitgangspunt: video is vooral voor jongeren heel belangrijk.’ Nieuwe gebruikers ziet Warmerdam dus wel voor YouTube kiezen. Of dat ook voor bestaande gebruikers van Spotify het geval is, is een ander verhaal: ‘Tenzij Spotify hele duidelijke steken laat vallen, blijft iedereen daar lekker hangen.’ Warmerdam denkt wel dat de komst van de zogenoemde slimme speakers de verhoudingen kan doen veranderen. Google, Apple en Amazon hebben allemaal een eigen muziekdienst en – nu al in de VS – ook een eigen speaker. Deze werkt vanzelfsprekend het beste samen met de eigen dienst, zeker in het geval van Apple. Google kondigde eerder al aan dat zijn slimme praatpaal dit najaar naar Nederland komt. De Nederlands sprekende assistent kwam deze zomer al beschikbaar. Anders dan Apple heeft Google echter een minder gesloten benadering: Google Assistent kan ook prima met Spotify overweg.

Tegelijk met YouTube Music introduceert Google ook een betaalvariant van YouTube: YouTube Premium. Voordelen zijn hier onder meer de afwezigheid van advertenties en de toegang tot de zogenoemde originals (muziekvideo’s die speciaal voor het kanaal zijn gemaakt). Ondertussen zal Google Play Music op termijn verdwijnen, zo zegt een woordvoerder.