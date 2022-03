Spoorloos verdwenen films maken dat ons beeld van de filmgeschiedenis niet klopt

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het had weinig gescheeld of we hadden F.W. Murnau’s klassieker Nosferatu niet kunnen zien. De producenten hadden in 1922 namelijk verzuimd om de weduwe van Bram Stoker toestemming te vragen voor de verfilming. Copyright betalen, daar probeerden ze vervolgens ook onderuit te komen. Daarop trok Florence Stoker dapper ten strijde – elke kopie van de film moest vernietigd worden.

Dat is mislukt, gelukkig. Anders waren er hooguit nog foto’s geweest van de eerste echte Dracula. Dan had de film, die volgens filmdeskundige Kim Newman in The Telegraph ‘de vampier-clichés heeft uitgevonden’, nooit zoveel invloed kunnen hebben op latere generaties horrorfilmers.

Niet alle films hebben zoveel mazzel. Sterker nog: de meeste niet. Het is een gek idee: terwijl je dankzij alle streamingdiensten de illusie hebt dat je momenteel alles kunt zien, waar en wanneer je maar wilt, is het tegendeel waar. Er zijn films die nooit goed zijn bewaard, soms spelen er ingewikkelde eigendomskwesties. Het zijn dus niet alleen de roemloos gesneuvelde flops en terecht vergeten films die niet beschikbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de met een Oscar genomineerde komedie The Heartbreak Kid uit 1972, met een hoofdrol voor Cybill Shepherd, omdat de rechten in handen zijn gekomen van een farmaceutisch bedrijf dat daar verder niets mee wil.

Het is een van de films die de werkgroep Missing Pictures weer boven water probeert te krijgen. Deze groep film-professionals en -liefhebbers probeert dit soort ‘verloren films’, die voor de commerciële streamingdiensten niet de moeite van het opsnorren waard zijn, weer te laten zien.

Achter elke film zit een ander verhaal. Maar één ding valt op, aldus het manifest op de website. Het zijn vooral filmmakers van kleur en van vrouwen wier films zijn ‘verdwenen’ of alleen nog in een brakke kopie op YouTube te zien zijn. Neem I Shot Andy Warhol, de biopic over de radicaal feministische Valerie Solanas die in 1996 werd geselecteerd voor Un Certain Regard op het festival van Cannes. ‘Daardoor is ons beeld van de filmgeschiedenis onevenwichtig en hebben we cruciale gaten in onze culturele kennis en nalatenschap.’

De herontdekking van dat soort verhalen past helemaal in de tijdgeest. Dat roept weer een intrigerende vraag op. Wat als dit werk wél altijd makkelijk toegankelijk was geweest? Wat als het deel was gaan uitmaken van de filmgeschiedenis? Was de huidige tijdgeest dan anders geweest?