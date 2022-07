Spontaan samenspel op nieuw album van het Tyshawn Sorey Trio ★★★☆☆

Zondag 10 juli was hij nog te bewonderen op North Sea Jazz. Drummer Tyshawn Sorey speelde er in het trio van pianist Vijay Iyer, maar had er ook met zijn eigen pianotrio kunnen staan, dat het album Mesmerism heeft uitgebracht.

De New Yorkse drummer riep vorig jaar mei twee muziekmaatjes (pianist Aaron Diehl en bassist Matt Brewer) bij zich om zonder al te veel te repeteren in enkele uren een album met geliefde standards op te nemen, aangevuld met nummers die volgens hem klassiekers moeten worden .

Autumn Leaves naast From Time to Time van de door Sorey bewonderde drummer Paul Motian. Het album heeft eenzelfde elegante, rustieke sfeer als de muziek die Motian zestig jaar geleden in het legendarische Bill Evans Trio speelde. De spontaniteit van het samenspel staat haaks op het nogal cerebrale spel op eerdere albums van het trio. Diehl blijft vaak dicht bij de oorspronkelijke melodie maar houdt er ook van om onder aanvoering van Sorey een lange aanloop te nemen. Het is Sorey zelf die de meeste aandacht naar zich toe trekt met zijn even virtuoze als elegante bespeling van cymbalen en bekkens.

Tyshawn Sorey Trio Mesmerism Jazz ★★★☆☆ Pi Records/Bandcamp