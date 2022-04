Splinter Chabot schreef een reisverhaal met vlakke personages en overdadige beeldspraak ★★☆☆☆

Splinter Chabot Beeld ANP

Splinter Chabots tweede roman als de Hemel genoeg ruimte heeft is het verhaal van de lange reis die de twee hartsvrienden Elias en Magnus met elkaar maken. Magnus bepaalt de route, Elias volgt en vertelt. De reis voert langs archetypische plekken (Het Dorp, Het Klooster, De Stad, Het Woud) en daar vieren de twee het leven met volle teugen.

Maar het doel van de reis, De Berg, is allesbehalve vrolijk. Magnus wordt geplaagd door demonen. Hij zit ‘gevangen in zijn eigen hoofd’. Medicijnen (‘die pillen die hem in zijn ogen verdoofden en in slaap zouden sussen’) wil hij niet. Hij kiest een veel radicalere oplossing, die hem voorgoed zal bevrijden. Daarom wil hij naar De Berg. Elias probeert zich manmoedig te verhouden tot het rotsvaste besluit van zijn kameraad en gaat daarbij veel verder dan hij zelf ooit voor mogelijk had gehouden. Alles voor de vriendschap, alles voor de vrijheid.

Elias en Magnus zijn lieverds (en zo noemen ze elkaar ook voortdurend: Liefie, met hoofdletter). Ze hebben het beste voor met elkaar en met de wereld, en daar is natuurlijk niks mis mee. Maar zijn ze interessant genoeg om je bijna zeshonderd pagina’s lang aan het verhaal van hun reis gekluisterd te houden? Dat valt nogal tegen.

Magnus’ donkere kant komt nauwelijks uit de verf en dat wringt op den duur. Elias maakt herhaaldelijk duidelijk dat hij niet bij Magnus’ diepste gedachten kan komen, maar dat weten we op een gegeven moment wel. Waar we niet of nauwelijks iets over te weten komen, is zijn achtergrond. Een vader die hem is ontvallen, dat is het wel zo’n beetje. Speculeren over de zieleroerselen van zijn vriend heeft evenmin Elias’ prioriteit. Magnus blijft een mysterie, maar dan wel een mysterie dat hoe langer hoe vlakker wordt.

Opzichtig allitereren

Graven in zijn eigen ziel doet Elias ook al niet. Liever put hij zich uit in uitbundige beschrijvingen en in het debiteren van wijze lessen en meningen. Ook daar is op zichzelf natuurlijk niks mis mee, ware het niet dat Chabot met zijn onmiskenbare taaltalent om de haverklap uit de bocht vliegt. De schrijver schudt woordcombinaties als ‘muisstiekem’, ‘pingpongsnel’, ‘kreupelzwak’, ‘twijgbreekbaar’, ‘krantkreukelig’, ‘priesterplechtig’, ‘grotgalmend’ en ‘kompasklein’ uit zijn mouw, maar hij doet dat zó vaak dat de taalvondsten taaltrucjes worden, met name in de opzichtig allitererende gevallen. Chabot gebruikt sowieso te veel woorden en dat gaat ten koste van de zeggingskracht van zijn verhaal. Een simpel voorbeeld: ‘Ze had een zwart broekpak aan – en meteen viel het me op dat ze voor het eerst geen jurk droeg. Voor het eerst was ze jurkloos (…).’

Gul is Chabot ook met beeldspraak, op het neurotische af. Je snakt op een gegeven moment naar passages zónder vergelijkingen en metaforen, des te meer omdat ze niet altijd kloppen (‘de opnieuw Mozesachtig uitwijkende menigte’) of niet overtuigen (‘Zijn huid zat losjes om zijn lijf. Als verf in een oud huis die langzaam de muren verlaat.’). Ook formuleringen als ‘Hij was (…) een carnivoor zonder dingen te verscheuren’ rammelen.

Wijze inzichten

Dan de wijze inzichten waarmee het reisverhaal is geplaveid. ‘De kerk als instituut had de mensen zo vaak onnodig en onverdiend laten lijden’, leren we bijvoorbeeld. En: ‘Veel mensen willen altijd weten hoe iets in elkaar zit, waardoor ze vergeten ervan te genieten.’ Deze mag er ook zijn: ‘Eigenlijk is (…) het wegnemen van de fantasie de grootste diefstal waaraan de mensheid zich schuldig maakt.’ En het kan ook mooier, poëtischer: ‘gebaande paden leveren nooit nieuwe bloemen op. De voeten verstampen.’

In Het Dorp, de eerste stop van hun reis, ontmoeten Elias en Magnus De Schrijver, in wie het niet moeilijk is om Gerard Reve te herkennen. Dankzij Magnus krijgt Elias de pen van De Schrijver in bezit. Maar daarmee redt hij het niet. Er was meer nodig geweest om van als de Hemel genoeg ruimte heeft een goede roman te maken.

Splinter Chabot: als de Hemel genoeg ruimte heeft. Podium; 570 pagina’s; € 22,50.

