Splatoon 3: een vrolijke knoeiboel die netjes binnen de lijntjes kleurt ★★★★☆

Splatoon 3 zou de lievelingsgame van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock zijn geweest: de kledders verf vliegen in het rond. Beeld Nintendo

Nervositeit in Nintendo-land eerder dit jaar na geruchten dat er een Call of Duty in de maak is voor de Switch. De bekendste realistische soldatensimulator wordt al negen jaar gemist op de spelcomputers van de Japanse gamesgrootmacht, inclusief de portable Switch van 2017.

De opwinding was dus groot. Net als de teleurstelling, toen bleek dat uitgever Activision geen marsorders in deze richting heeft.

Maar waarom getreurd? Nintendo heeft al jaren het perfecte schietspel in huis, waarvan net een nieuwe versie uit is: Splatoon 3. En ook nog eens geschikt voor bijna alle leeftijden, terwijl de Call of Duty-titels steevast het label geschikt voor 18 jaar en ouder krijgen.

Er is geen vrolijkere en kleurrijkere oorlogsvoering dan die in Splatoon, waar we als cartooneske Inklings, mensjes die in inktvissen kunnen veranderen, conflicten uitvechten met paintballgeweren, kwasten, emmers en hier en daar een gigantische verfroller.

Het is een spetterend spektakel waarin je meer punten verdient door de loop niet te richten op de tegenstander, zoals in Call of Duty en elk ander schietspel, maar juist ernaast - op de vloeren, de wanden en elk ander horizontaal of verticaal hangend, zwevend of bewegend object. Want aan het eind van elk kort gevecht is de zege voor degene met de meeste vierkante meters decor in zijn kleur.

De allereerste Splatoon verscheen zeven jaar terug op de Wii U, de spelcomputer die weliswaar een commerciële flop werd, maar die wel het fundament legde voor de uiterste succesvolle Switch. De tweede editie van Splatoon kwam in 2017 uit op dit apparaat.

Je zou verwachten dat na een afwezigheid van vijf jaar Nintendo wel de tijd heeft gehad om iets nieuws te verzinnen voor deze vrolijke knoeiboel, maar dat valt een beetje tegen. Splatoon 3 wijkt amper af van de blauwdruk voor nummero 1 uit 2015. De ontwikkelaars hebben netjes binnen de lijntjes gekleurd.

Voor solospelers is er in Splatoon 3 een solo-avaontuur dat ze twaalf uur van straat houdt. Beeld Nintendo

Kwaadaardige zalmen

Het is nog steeds schieten en klauteren geblazen, en je figuurtjes onderdompelen in poelen van verf waardoor ze hun ‘munitie’ kunnen aanvullen en tegelijkertijd onzichtbaar worden voor de vijand. Wel even opletten, want wie in een verfplas duikt van een andere kleur zwemt niet langer, maar waadt met wankele tentakels traag door de smurrie.

Opnieuw is er een avontuur voor solospelers. Maar leuker zijn de spelstanden voor teams, zowel via internet als op een lokaal netwerk. Het allerleukst blijft de Salmon Run, waarin een team tot vier spelers golven van hordes Salmonietenbazen moet verslaan en zoveel mogelijk visseneieren verzamelen. De vijand komt in alle vormen en formaten, tot die van een compleet ruimteschip aan toe, dat een strategische beklimming vereist om te zegevieren.

Salmon Run is nu een permanent ingebakken spelstand in de game en 24/7 bespeelbaar, niet een onderdeel zoals in Splatoon 2 dat zo nu en dan beschikbaar was. Dat laatste is een goede zet, want dit samenspelcomponent (co-op in gamesjargon) is een game op zich.

Wel een hagelnieuw element is Smallfry, een kleine gevinde metgezel met bijzondere vaardigheden. In het ene gevecht kun je hem in de strijd werpen als granaat, in een andere schermutseling als een middel om een schakelaar over te halen.

Smallfry is als duizenddingendoekje een welkome aanvulling in je wapenarsenaal, dat toch al bestaat uit de wonderlijkste wapens zoals een pijl en boog waarmee je drie projectielen tegelijk afvuurt.

Het is misschien jammer dat Nintendo de noviteiten in Splatoon 3 beperkt heeft tot een nieuwe lik verf en een handvol strijdmiddelen. De bewoners van Nintendo-land moeten maar zo denken: Call of Duty is ook maar elk jaar een variatie op een uitgekauwd thema.

De vijand kent vele gedaanten in Splatoon 3, zoals deze griezel met stofzuiger en pluizige boa.. Beeld Nintendo