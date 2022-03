‘Spiraling into Infinity’ biedt troost met eindeloos licht in het duister ★★★★☆

Children of the Light in Eindhoven. Beeld Foto: Gert Jan van Rooij

Toen een jaar geleden vanwege de pandemie de lampen doofden in clubs, concerthallen en bij festivals, besloot het licht zelf het podium op te stappen, als min of meer autonome kunstvorm. Zo liet het Amsterdamse collectief Audio Obscura de grootste lichtshow op aarde, de zon, de hoofdrol spelen in een livestream bij de molens van Kinderdijk. De Duitse ontwerper Christopher Bauder liet het lichtspektakel Skalar ontbranden in de Amsterdamse Westergasfabriek. Evenementenorganisator ID&T opende de museale lichtshow Amaze, waar publiek bij gebrek aan dancefeest doorheen loopt.

De lichtkunstenaars van Children of the Light zagen ook kansen. De ‘visuele artiesten’ Arnout Hulskamp en Christopher Gabriel maakten eerder al lichtobjecten bij shows van danceband Darkside. In TivoliVredenburg in Utrecht verraste het duo vorig jaar met de eigen voorstelling Warping Halo’s, waarbij een cirkelvormig licht werd aanbeden als in een ritueel, met ondersteuning van magische koorzang en orgelwerk.

En nu is er een reusachtig lichtwerk in de Eindhovense galerie MU aan het Strijp-S-terrein. Het robuuste kunsthuis had Children of the Light gevraagd de gestripte binnenruimte in te richten met een installatie op maat. Die zou uiteraard binnen te zien zijn, maar als de zaal dicht moest blijven door lockdowns, konden passanten de lichtshow ook aanschouwen door de grote ramen die van MU een kunstaquarium maken.

Toch is de beleving binnen veel intenser. In de betonnen hal van MU slingert een honderden meters lange achtbaan van een metalige, buigzame slang met lichtstrips. De pijplijn zonder begin of eind schiet omhoog, dan diep omlaag en draait in spiralen langs de massieve zuilen. Het mooie is allereerst dat je erdoorheen kunt wandelen. Je kunt positie kiezen vlak voor zo’n spiraal, of er net achter, of op de grond gaan liggen om te staren naar de banen die richting plafond zoeven.

Dat is een psychedelische ervaring. Uiteraard heeft Children of the Light de eindeloze slangenachtbaan, die niet voor niets Spiraling into Infinity heet, opgetuigd met licht: led-lampjes die elke verschijningsvorm kunnen aannemen. Software stuurt lichtpatronen aan, van knipperende losse delen tot lange, door de hele baan zwiepende lichtgolven. Ze verschieten steeds van kleur, van dromerig blauw tot fel oranje en groen. Soms is een deel van de slang slechts aan één kant verlicht, waardoor je niet het licht ziet maar de stralenkrans, als de corona van een verduisterde zon. Ook dat levert fantastische beelden op.

De installatie van Children of the Light in Eindhoven. Beeld Gert Jan van Rooij

Het werk heeft een sterk meditatieve werking. In de duistere zaal, omringd door zoevend licht en een bedwelmende ambient-soundtrack van organist Jacob Lekkerkerker, gaan de gedachten uit naar de oorsprong van het leven, de eindeloosheid van het universum. Soms lijkt de installatie een peilloos diepe sterrenhemel, met overal zacht knipperende witte lampjes. Dan weer schiet een felle blauwe flits de hele achtbaan door, in duizelingwekkende vaart. Als de hele baan duister is, vlammen twee kleine oranje lichtjes op die elk een eigen kant opgaan, met in hun kielzog een zee van navolgers. Een prachtig beeld, fysiek overrompelend.

De tekeningen die zo worden gemaakt, in sequenties van een minuut of twintig, lijken soms op driedimensionale kalligrafieën in de lucht, getekend door een onzichtbare entiteit, een god wellicht. Als toeschouwer kun je midden in de schepping staan en je laten omringen door het troostende licht.