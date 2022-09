Spierwitte zalen, glanzende vloeren: het gerenoveerde KMSKA zou niet misstaan in The Matrix

De ‘Stairway to Heaven’ in het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Beeld Loes van Duijvendijk

In de sciencefictionfilm The Matrix ontdekken mensen dat zich achter de zichtbare wereld een spectaculaire ‘datawereld’ bevindt. Een bezoek aan het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) biedt een soortgelijke ervaring. In de vier patio’s van de kunsttempel die de Vlaamse architecten Jean-Jacques Winders en Frans Van Dijk in 1890 bouwden, is – onzichtbaar voor passanten – een tweede museum gecreëerd, met spierwitte expositieruimten waarin daglicht van boven door met glas omsloten vides binnenvalt en op hoogglansvloeren reflecteert. Een decor dat in The Matrix niet zou misstaan.

‘Gedematerialiseerd’, zo omschrijft architect Dikkie Scipio van Kaan Architecten de nieuwe zalen. Ze vormen het tegenbeeld van de klassieke tentoonstellingszalen met hun eikenhouten lambrisering en wanden geschilderd in Pompejaans rood en olijfgroen, en lenen zich bij uitstek voor het tonen van de moderne kunstwerken uit de collectie. Ruimte daarvoor ontbrak, evenals educatievoorzieningen, een museumwinkel en een kunstdepot; schilderijen lagen opgeslagen in de historische Salon. Ook waren er problemen met het binnenklimaat en was het gebouw door de vele interne verbouwingen dichtgeslibd met tussenwanden en systeemplafonds.

Klassieke tentoonstellingszaal in het KMSKA. Beeld Loes van Duijvendijk

Daarom werd in 2003 een ontwerpprijsvraag voor een masterplan uitgeschreven. Kaan Architecten won met het voorstel om geen uitbreiding, maar een ‘inbreiding’ te maken, waarbij 40 procent extra expositieruimte is toegevoegd terwijl het gevelbeeld onaangetast bleef. Eenzelfde ‘onzichtbare’ strategie paste het bureau toe bij de transformatie van het voormalige ministeriegebouw B30 aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag en de (ondergrondse) verbouwing van Paleis ’t Loo in Apeldoorn (oplevering 2023).

Scipio noemt het KMSKA ‘een supersterk gebouw’, door de prominente plek binnen de 19de-eeuwse stadsuitbreiding, de monumentale maat van de ruimten met gigantische altaarstukken van Rubens en de neoclassicistische gevels. ‘Wij hebben het gebouw opgevat als onderdeel van de museumcollectie en grotendeels teruggebracht naar hoe het ooit was. Daaraan wilden we een architectuur toevoegen die net zo sterk is, maar compleet anders.’

Tussen die twee werelden, van oude en moderne meesters, hebben de architecten een avontuurlijke nieuwe route gecreëerd, terwijl het oorspronkelijke loopparcours langs de gevel, met doorkijkjes richting de stad, is hersteld.

Toegang tot een van de nieuwe zalen met moderne meesters. Beeld Loes van Duijvendijk

In de centrale entreehal met zijn fraai gerestaureerde plafondschilderingen en mozaïekvloer kies je als bezoeker: of je neemt de natuurstenen trappartij omhoog richting de oude zalen, of je loopt rechtdoor ‘The Matrix’ in. De toegang tot de nieuwbouw is eenvoudigweg uit de binnengevel ‘gesneden’, waarbij de verschillende materiaallagen in de afwerking zichtbaar zijn gemaakt; Scipio maakt de vergelijking met een stuk spekkoek.

Elke overgang naar de volgende ruimte biedt weer een verrassing. Zo is er een 40 meter lange, van boven aangelichte trap, de ‘Stairway to Heaven’, die naar de verdieping voert. Wie de klim te veel vindt, pakt de lift die via kijkgaten in de liftschacht zicht biedt op de 11 meter hoge expositieruimte. Horizontaal zijn de nieuwe zalen vernuftig verbonden door de muren op de kop van de bestaande zalen ‘op te dikken’ met gangen. In een lange dubbele wand hebben de architecten de klimaatinstallaties verstopt. De inblaasroosters zijn in de nieuwe zalen vormgegeven als vierkante wandornamenten, terwijl in de oude zalen alle techniek is weggewerkt achter het lijstwerk en het (dag)lichtplafond.

Beeld Loes van Duijvendijk

‘Het lijkt misschien alsof er hier niets gebeurd is, maar als je weet waar we vandaan kwamen...’, zegt Scipio lachend. Het was een hele zoektocht om onder talloze behanglagen de oorspronkelijke kleuren van de muren te traceren en het museum ervan te overtuigen om die terug te brengen. ‘Toen wij in 2003 aan het project begonnen, was de mode in de museumwereld om generieke dozen met grijze muren te maken. Ik wilde juist iets eigens toevoegen, waar mensen van kunnen gaan houden, en dat uitdaagt in het gebruik.’ Zo is een kunstenaar gevraagd om een installatie te maken voor de schuine ruimte onder de lange trap.

Het prentenkabinet is nachtblauw geschilderd, voor de witte zalen ontwierpen de architecten driehoekige dakramen die noorderlicht binnen brengen en een uitgesproken grafisch beeld geven, dat afhankelijk van waar je staat steeds anders oogt. ‘Als je wilt dat mensen terugkomen, moet er iets te ontdekken blijven’, zegt Scipio. Ze wijst op een trappartij die met marmer is omkleed, waarbij de aders in de natuurstenen platen precies om de hoek in elkaar overlopen. ‘Zo’n detail valt misschien niet direct op, maar bij een tweede of derde bezoek ga je het zien.’