‘Spiegelzaal’-presentator Hans van den Boom (67): ‘Ik blijf, tot ik omval’

Hans van den Boom.

Menig bekend musicus speelde er voor het eerst live op de radio. En wie op een zondagochtend om 10.00 uur op het programma afstemt, zou zomaar eens een talent kunnen horen dat later als solist in de mooiste concertzalen optreedt. Komende zondag begint Spiegelzaal, een van de leukste en sowieso het sympathiekste programma van NPO Klassiek (tot voor kort Radio 4), aan zijn dertigste seizoen.

Dat wordt gevierd met optredens van musici die al jaren geleden hun opwachting maakten in Spiegelzaal en inmiddels vaste waarden zijn in het muziekleven: pianist Ronald Brautigam, violiste Simone Lamsma en bariton Thomas Oliemans, die onlangs zijn debuut maakte als Papageno in de Metropolitan Opera in New York.

Hans van den Boom (67), presentator vanaf het begin, is trots. ‘Spiegelzaal was mijn briljante idee’, lacht hij. ‘In 1994 begonnen we met het Zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam, dat live op de radio uit zou worden gezonden. Het leek me leuk als we iets extra’s konden bieden, geënt op het komende concert.’ Het uurtje voordat het concert begon, zou er dan een voorbeschouwing zijn met bijvoorbeeld de dirigent – een interview in de Spiegelzaal.

‘Dat vond ik al snel te statisch worden. Niet iedere dirigent wilde of kon iets leuks vertellen, en op een gegeven moment had ik het wel gehoord. Toen zijn we begonnen met korte optredens.’ In principe zijn het drie gasten of ensembles, die zich al dan niet van de wijs laten brengen door de – hij geeft het zelf toe – veelal misplaatste grappen van de presentator.

Vooraf wordt goed afgestemd wat ze spelen, zegt Van den Boom: ‘Je weet hoe musici zijn, hè? Als ze zeggen dat een stuk acht minuten duurt, zijn het er twaalf. De optredens zijn lang genoeg om te weten of je een cd moet kopen en kort genoeg mocht het een keertje tegenvallen.’

Informeel

Het leuke van Spiegelzaal is het informele – iets waarin het programma tot niet zo lang geleden uniek was op de radiozender waar sinds een paar jaar wordt getutoyeerd. ‘Onze bedoeling is dat we uitnodigend zijn. We houden de deuren open; bezoekers lopen in en uit. Een heel breekbaar deel van een strijkkwartet werkt dan ook niet zo goed.’ Regelmatig worden er tussen de jonge concourswinnaars door grote namen gestrikt. ‘Als we weten dat musici toch in Amsterdam zijn, dat die meesterpianisten anders toch maar in hetzelfde gebouw zitten te studeren, kunnen ze net zo goed even bij ons komen.’

Zijn favoriete momenten? ‘Poeh. We hebben ook een keer een studentenorkest gehad, met de paukenist achter de bar. Met Kerst hadden we jarenlang een Don-Kozakkenkoor, met zo’n grote balalaika. Of een Oezbeeks koor dat ging wandelen. Wat mij betreft is het: hoe gekker hoe beter.’

Talloze talenten zag hij opgroeien. ‘Van Liza Ferschtman tot Simone Lamsma en broer en zus Van Poucke (Nicolas en Ella, red.): iedereen heeft hier als jong guppie weleens gespeeld.’ En als het aan hem ligt, blijft Van den Boom dit werk nog even doen. Ook al heeft hij de pensioenleeftijd bereikt, zijn contract is met een jaar verlengd. ‘Ik blijf, tot ik omval.’