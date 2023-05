‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ zoekt het in de overtreffende trap en is een triomf van creativiteit ★★★★☆

Filmstill uit ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Om de zoveel tijd verschijnt een stripalbum in beeld in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Soms zelfs een hele stapel. Ze zijn maar kort te zien, zoals heel veel verwijzingen in een flits voorbijgaan in deze snel gemonteerde animatiefilm, maar ze herinneren telkens even aan de oorsprong. Alles begon met de strips.

Dat lijkt vanzelfsprekend: elke superheldenfilm is direct of in de verte gebaseerd op superheldenstrips. Toch zijn er niet veel die dat zo nadrukkelijk uitdragen. De makers van Spider-Man: Across the Spider-Verse strooien niet alleen met bronvermeldingen, ze gaan nog verder. Het eclectische uiterlijk van de film is een regelrechte hommage aan de striptekenaars van Marvel Comics, die elk hun eigen stijl hebben, met hun eigen materiaalkeuze: de een werkt ouderwets met potlood of pen, de ander maakt airbrush-kunst of gebruikt tekenprogramma’s.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Het levert een veelvoud aan animatietechnieken op, van de met inkt getekende slechterik The Spot (een gemuteerde wetenschapper met zwarte gaten in zijn lichaam) tot de wandelende jarentachtigcollage Hobie, oftewel Spider-Punk, die met knip- en plakwerk tot leven wordt gewekt. En dan zijn er nog de verschillende stadsgezichten, van hedendaags Brooklyn tot het fictieve Mumbattan, allemaal vormgegeven in een andere illustratietrant.

Het knappe is dat de film die kakofonie aan stijlen samenbrengt tot een logisch geheel, volledig origineel en toch herkenbaar. Zoals voorganger Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) dat ook al deed, maar dan nog uitbundiger: de tweede film in wat een trilogie moet worden, doet hard zijn best het eerste deel te overtreffen.

Dat is niet makkelijk, want Spider-Man: Into the Spider-Verse werd alom bejubeld. De film over Miles Morales, een tiener in Brooklyn die door een radioactieve spin wordt gebeten en zo de buurtheld Spider-Man wordt, werd bekroond met tientallen prijzen, waaronder de Oscar voor beste animatiefilm. En dat terwijl een nieuwe film over Spider-Man volledig overbodig leek: er waren al te veel om op te noemen.

Overtreffende trap

Spider-Man: Into the Spider-Verse, gemaakt door een team van schrijvers, producenten en regisseurs dat deels ook verantwoordelijk was voor de geslaagde Lego Movie-films, bewees dat er toch nog rek zat in het superheldengenre. De animatiefilm is gebaseerd op recent geschreven stripverhalen, niet de bekende oudjes die al vanaf de jaren zestig verfilmd worden. Nieuwe, herkenbare helden als Miles, een jongen met een Afro-Amerikaanse vader en een Puerto Ricaanse moeder, en het meisje Spider-Gwen brachten die verhalen dichter naar het publiek. De introductie van talloze parallelle werelden, elk met hun eigen Spider-persoon, bleek daarbij een slimme zet. De overkoepelende boodschap: er is niet één type held. Een superheldenpak past iedereen.

Het was fris en nieuw en uitermate succesvol. Een vervolg kon niet uitblijven, met een ingebakken probleem: de frisheid is er bij een herhalingsoefening natuurlijk van af. Hoe pak je zoiets aan? Spider-Man: Across the Spider-Verse zoekt het in de overtreffende trap, met wisselend resultaat. Deel twee is drukker, voller en chaotischer dan het origineel. Meer personages, meer reizen tussen verschillende Spider-werelden, meer muziek (een niet onbelangrijk onderdeel van het succes van deel één, met Post Malones Sunflower als grootste hit), meer culturele verwijzingen naar alles van beeldende kunst tot de uitgebreide superheldencanon en internetmemes.

Meer melodrama ook. Miles is inmiddels 15 jaar, hij heeft een snor en brede schouders, maar zijn ouders behandelen hem vaak nog als een kind. De terugkerende dialogen over hoe opvoeden ook loslaten betekent (goh), behoren tot de slechtste momenten uit de film. Er worden daarnaast nog meer clichés over ouderschap opgelepeld, waar bijna niemand uit het publiek op zal zitten te wachten.

Belevenis

Het scenario is het zwakke punt van Across the Spider-Verse, al zijn er ook genoeg scherpe grappen en slimme plotverwikkelingen. Het verhaal is wijdlopig en rommelig, met te veel herhalingen om de lengte van bijna tweeënhalf uur — uitzonderlijk voor een animatiefilm — te rechtvaardigen. Het is een lange zit, ook omdat de balans tussen ultrasnelle actiescènes en rustiger drama vaak zoek is.

Toch is ook deze Spider-film weer een belevenis. Visueel is het een triomf van creativiteit — de beste animatie in jaren, nog fraaier dan het origineel. Delen van de film lijken haast op experimentele kunst, zo vrij en gedurfd is de vormgeving en de samensmelting van beeld en geluid. Soms is Across the Spider-Verse een soundtrack met illustraties, soms een freewheelende, abstracte lofzang op animatie- en stripkunst. Tóch weer vernieuwend dus, en dat geldt ook voor het verrassende slot.