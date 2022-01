Spelen met vuur is een ontroerend portret over de veerkracht van een topsporter

Op donderdagochtend 10 januari 2019 komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer Noord-Nederland. Een vrouw belt in paniek op vanuit haar huis in Bantega. Haar vriend wilde de houtkachel aansteken, toen de hele boel ineens ontvlamde. Fokking pijn doet het. Op de achtergrond horen we die vriend schreeuwen. Het is shorttracker Sjinkie Knegt: ‘Godverdomme, wat een kutjaar!’

Het telefoongesprek met de meldkamer is een doeltreffende opening van de NOS-documentaire Sjinkie: spelen met vuur van Kees Jongkind en Monique Tesselaar, waarin Knegt wordt gevolgd van zijn opname in het ziekenhuis tot de plaatsing voor de Olympische Winterspelen in februari. Begin 2019 leek er in Knegts carrière geen vuiltje aan de lucht. Hij had het jaar daarvoor zilver gewonnen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, en was mentaal alweer bezig met dat volgende grote doel: olympisch goud bij de Winterspelen in Peking.

Maar op 10 januari doet alles ineens pijn. Een lullig blokje hout valt brandend op een fles thinner, waarna de boel ontploft en Knegt plots in brand staat. De trui die Knegt die dag draagt, is aan de voorkant volledig weggebrand. Maar vooral de foto’s van zijn zwaargehavende gezicht zijn choquerend. Achter dat masker van die derdegraadsbrandwonden is haast geen spoor meer te herkennen van die eigengereide shorttracker. Zelfs zijn dochter vindt het niet leuk meer om papa een toet te geven.

Sjinkie Knegt in de documentaire Sjinkie: spelen met vuur

Maar wie denkt dat de carrière van een topsporter hier op een droeve manier uitdooft, heeft het mis. Sjinkie ondergaat de nasleep van het ongeluk behoorlijk koeltjes, want hij heeft maar één doel: zo snel mogelijk terugkeren op het ijs. Van al die fysiotherapeutische oefeningen moet hij niets hebben. Lelijke plekken op zijn benen deren hem al helemaal niet. Sjinkie wil gewoon schaatsen. De psychologen die hem moeten begeleiden bij zijn herstel, stuiten op een muur van eigengereidheid. Sjinkie wil niet meer achteromkijken, maar gewoon dóór. Slechts één keer breekt hij, als collega-shorttracker en maatje Suzanne Schulting een gouden plak wint, en deze aan hem opdraagt.

Spelen met vuur is daarmee een ontroerend portret over de veerkracht van een topsporter, én een leerzaam inkijkje in het herstel van een lichaam met zware brandwonden. Ook voor de brandwondenartsen is de terugkeer van hun patiënten naar het oude niveau het ultieme doel. Dat doel lijkt bij Sjinkie langzaam weer in zicht te komen als hij de B-finale van de 1.500 meter wint. Zijn brandwondenarts zit juichend op de tribune. Hun onderonsje na afloop is simpel, maar ontroerend. Ook háár doel is bereikt.

Maar voor Sjinkie is zo’n B-finale natuurlijk niet genoeg. Voor hem is zijn rentree pas volmaakt als hij weer kan meedoen om de échte prijzen. Aan het eind van de documentaire zien we hoe ‘De Feniks út Fryslân’ ‘gewoon’ weer wordt opgenomen in de selectie voor de Olympische Winterspelen. Wij hebben dan allang geleerd dat Sjinkie Knegt door geen steekvlam te kraken is. De deelname is na dat zware ongeluk natuurlijk al een overwinning op zich, maar voor Sjinkie zal het niet genoeg zijn. Zijn herstel is pas écht compleet met een podiumplek, en er is niemand die hem iets anders kan wijsmaken.