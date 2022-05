Speels voetjongleren door watervlugge acrobaten van Eia, de openingsact van het Circusstad Festival ★★★★☆

Beeld uit de voorstelling Nuye door circusgezelschap Eia. Beeld Filo Menichetti

Veel decorstukken lijkt het Catalaanse circusgezelschap Eia niet nodig te hebben. ‘Eia’ staat dan ook voor ‘élans imprévus accordés’: toevallig op elkaar afgestemde sprongen. Vooruit, ze spelen wel creatief met een cafébruine kast, die flink lijkt aangevreten door de houtworm. En in die kast zit een nostalgische duikplank verborgen, handig om iemand mee te lanceren. Maar het allerbelangrijkste rekwisiet voor een zogeheten hand-to-hand-acrobaat blijft zijn of haar collega. En daar doen de drie koppels in de voorstelling Nuye – twee mannen, een vrouw en een man, én een duo dat bestaat uit twee vrouwen – verrassend ludieke dingen mee. De voorstelling, waarvan de titel in het Napolitaans ‘ons’ betekent, of ‘tweetallen in alle maten en soorten’, opent morgen het Circusstad Festival in Rotterdam en is daar zes keer te zien.

Elke repetitie, elk optreden moet een koppel zich precies weten te verhouden tot elkaars gewicht, elkaars gemoedstoestand en de last die ze van elkaar op hun schouders (kunnen) dragen. Of op hun benen, voeten en knieën, want het jonge nieuwe duo, dat voor Nuye bij Eia is aangesloten, bestaat uit de vorig jaar in Rotterdam afgestudeerde Catalaanse vrouwen Ona Vives Pérez en Laia Gómez Iglesias. Als twee Pippi’s schudden zij met lange vlechten en watervlugge benen de boel vrolijk op.

De circusdiscipline die deze jonge vrouwen beheersen heet Icarian Games, zeg maar voetjongleren met lichamen (in plaats van ballen). Laia is de flyer, die met gewaagde salto’s – ook in reverse – landt op Ona als standvastige base. De Spanjaard Maiol Pruna Soler en Italiaan Francesco Germini spelen als nerds met grappige spiegelacts. En de Amerikaanse Abby Neuberger vliegt regelmatig hoog door de lucht om veilig op de schouders van haar Italiaanse reus Francesco Germini te landen. Of ruggelings op een schuine plank. Of ergens precies tussen de planken in de houten kast.

Nuye Circus ★★★★☆ Door Eia. 16/3, Théâtre de Wolubilis, Brussel (tijdens Up Festival). Te zien: 4/5 t/m 8/5, Chapiteau, Schouwburgplein Rotterdam (tijdens Circusstad Festival).