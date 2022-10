Celia García-García. Beeld Judith Jockel

Het is even zoeken. In het krappe instrumentenhok van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen staan de flightcases dicht op elkaar, zo opgesteld dat alleen een kampioen Tetris ze er allemaal in weet te proppen. We zijn op zoek naar het bijzonderste instrument dat je in een symfonieorkest kunt aantreffen – alleen al omdat het een toetsinstrument is en in relatief weinig klassieke stukken voorkomt, het is immers pas in 1886 uitgevonden. De klank: klokjesachtig, dromerig, etherisch, desoriënterend. De naam: celesta.

De celesta mag dan bijzonder zijn, de rol ervan in het orkest is vaak beperkt. Solorepertoire is er nauwelijks, en de solostukken die er zijn, zijn niet fantastisch. Waar je elke avond wel ergens in Nederland naar een pianorecital kunt, kwamen celestaconcerten tot voor kort ongeveer net zo vaak voor als de Elfstedentocht.

Tot voor kort dus, want celestaspecialist Celia García-García (40) is ze zelf maar gaan organiseren. Ze geeft nu ongeveer zes recitals per jaar. García-García, die ook ‘gewoon’ pianist is, heeft zich ontwikkeld tot ambassadeur. Als een orkest iemand voor de celestapartij nodig heeft, staat zij bovenaan in de telefoonklapper. En nu heeft ze – ook een unicum – een volledig aan de celesta gewijd album uitgebracht: Celestial Blue. Tijd voor een masterclass.

De celesta heeft op het eerste oog veel weg van een staande piano. Beeld Judith Jockel

We rijden (wieltjes, handig) het instrument naar de Eduard Flipse Zaal. García-García pakt een kruk, opent de klep en zet maar meteen de bekendste passage uit de celestaliteratuur in: de Dans van de suikerfee uit het ballet De notenkraker van Tsjaikovski. Het is nog september, maar het voelt alsof Kerst is aangebroken. García-García: ‘Speel één noot op de celesta, en de atmosfeer verandert direct. Eén noot en je wordt rustig. Ik ken geen ander instrument dat dat doet.’

‘Ken je dat verhaal?’, vraagt ze. ‘Toen Tsjaikovski de celesta voor het eerst hoorde in Parijs, was hij er meteen helemaal weg van. In Rusland kende nog niemand het. Hij wilde de eerste zijn die de celesta zou gebruiken, maar was bang dat andere componisten zoals Rimski-Korsakov en Glazoenov de primeur zouden hebben. Toen heeft hij het instrument heel stiekem naar St.-Petersburg laten verschepen. Hij was zijn concurrenten inderdaad allemaal voor.’

De celesta heeft op het eerste oog veel weg van een staande piano, alleen is hij wat dieper, lager en minder breed. Er is één pedaal om de tonen langer te laten doorklinken. De klavieromvang is kleiner: dit exemplaar heeft 66 toetsen, tegen de 88 van een concertvleugel. Aan de achter- en zijkanten zit rasterwerk waardoor de klank naar buiten kan. ‘Als je de celesta openmaakt, lijkt het net een poppenhuis.’

De vilten hamertjes van de celesta slaan niet op snaren, maar op metalen plaatjes, als bij een glockenspiel. Beeld Judith Jockel

Wie naar binnen kijkt, ziet net als bij de piano vilten hamertjes. Alleen slaan ze niet op snaren, maar op metalen plaatjes, als bij een glockenspiel. ‘Toch is het geluid van de celesta heel anders, door de resonatoren’, zegt García-García. ‘Ieder plaatje, dus iedere toon, heeft zijn eigen doosje, een houten klankkastje. Dat maakt de klank van de celesta minder scherp.’

Scherp is de toon van de celesta zeker niet, aanwezig wel. García-García speelt de hoogste f, die intrigerend diffuus klinkt. ‘De toon is niet hard en komt niet boven een vol orkest uit, en toch voegt die veel kleur toe. Je weet niet wat het is, maar het is niet te negeren, het zingt.’ Dan, met gelukzalige blik: ‘Leuk dingetje, hè?’

Kan iedereen die piano speelt ook celesta spelen? Haar lacht zegt nee. ‘Als je een pianotoets indrukt, is het alsof je vinger landt op een matras. Hij veert weer terug. Als je vinger dan bijna op het laagste punt is, kun je hem nog heen en weer bewegen om een heel zachte toon te maken, je blijft dan in contact met de snaar.

‘De celesta is veel meer een slagwerkinstrument, er is een grens hoe zacht je kunt spelen en die grens is moeilijk te vinden. Zo’n 80 procent van de correcties op mijn cd waren tonen die niet aanspraken, dan wilde ik dus te zacht. En als je heel hard wilt spelen, kan een toon juist heel gesloten klinken. De virtuositeit zit dus niet zozeer in de noten die je speelt, maar in de dynamiek die je eruit weet te halen.’

Beeld Judith Jockel

De naam van de celesta, ‘hemels’, lag voor de hand toen Auguste Mustel, net als zijn vader bouwer van exclusieve harmoniums (traporgels), in 1886 het patent aanvroeg. Dat de zus van Auguste Célesta heette, kwam vast ook niet slecht uit. Op de wereldtentoonstelling van 1889 was de celesta een beluisterwaardigheid. Een jaar later ging de Duitse firma Schiedmayer ze bouwen; ook het instrument hier in Rotterdam is van hen. Schiedmayer is het enige bedrijf ter wereld dat de celesta’s nog volgens dat oude patent maakt, al zijn er iets meer toetsen dan in het oermodel (en zijn die nu voor het comfort ook wat breder) en zit het pedaal niet meer zo onhandig middenin.

‘Yamaha maakt ook een soort celesta, maar mocht dat patent niet gebruiken. Die noemen het ‘keyboard glockenspiel’. Dus zie je op concertpodia bijna overal Schiedmayers. Toen ik voor het eerst in hun atelier in Stuttgart kwam, dacht ik: wow, dit is de werkplaats van Santa Claus. Al die kleine onderdeeltjes, mannetjes die aan het lijmen waren...’

Celia García-García, Rotterdamse uit het Spaanse Burgos, kwam in aanraking met het instrument toen ze in 2004 aan het conservatorium van San Sebastián studeerde. Ze moest de Chansons de Bilitis van Debussy spelen. Bezetting: twee harpen, twee fluiten en celesta. Ze begon een lijst aan te leggen met repertoire voor de celesta. Nadat ze naar Nederland was gekomen (om te studeren in Zwolle en Rotterdam) en zich specialiseerde in de piano als orkestinstrument (komt ook voor), kwam in 2008 de kans om in een orkest te ‘celesteren’ bij het Nationaal Jeugdorkest (NJO). ‘Ik heb toen alle fouten wel gemaakt. Je moet meeademen met de strijkers en blazers, net wat later inzetten. Als je voor het eerst toetsen speelt in een orkest, ben je bij de eerste inzet altijd te vroeg.’

Celia García-García Beeld Judith Jockel

Inmiddels heeft ze alle beroemde celestapartijen wel gespeeld. Dus welke componist schreef nou het best voor het instrument? ‘Moeilijke vraag. Je ziet dat de celesta vaak wordt gebruikt voor de ingetogen en melancholische dingen. Maar het kan ook een heel explosief instrument zijn en echt door merg en been gaan. Muziek voor snaren, slagwerk en celesta van Béla Bartók is mooi, maar ik denk toch dat hij er meer mee had kunnen doen. Veel componisten gebruiken alleen de hoge tonen, omdat de lage minder goed te horen zijn. Maurice Ravel doet dat wel, dat vind ik leuk. En de partij van Richard Strauss in Der Rosenkavalier is ook fantastisch.’

Voor haar eigen album koos ze, op Tsjaikovski na, voor pianomuziek om te bewerken, van onder anderen Erik Satie en Claude Debussy. ‘Ik wilde stukken opnemen waar ik zelf zin had om naar te luisteren. Het is een heel persoonlijk project, niet per se representatief voor alles wat de celesta kan. Ik heb alle stukken bewerkt, het klinkt meestal niet goed als je pianostukken precies zoals genoteerd op de celesta speelt.

‘Dikke akkoorden die hoog in de piano goed werken, klinken op de celesta te vol. Akkoorden in nauwe ligging in de laagte die op de piano modderig klinken, klinken op de celesta juist heel rijk. Dus in de hoogte moet je soms iets weghalen, en in de laagte iets toevoegen, ook omdat de lage tonen minder lang doorklinken. Soms heb ik een melodie een octaaf hoger of lager gespeeld om die er beter uit te laten komen. Je moet soms wat meer overdrijven.’

Ze speelt een stukje uit een Mozart-sonate en trekt een vies gezicht. ‘Dit werkt gewoon niet. Dan wordt het te vol, klinkt het als een muziekdoosje.’

Bekende stukken met een prominente rol voor de celesta Pjotr Iljitsj Tsjaikovski – Dans van de suikerfee Gustav Mahler – Zesde symfonie Ottorino Respighi – Fontane di Roma Gustav Holst – Neptune Béla Bartók – Muziek voor snaren, slagwerk en celesta Buddy Holly – Everyday Nick Drake – Northern Sky

Nieuwe stukken voor celesta staan niet op het album, maar aan repertoire-uitbreiding wordt gewerkt. ‘Vanessa Lann heeft in juni een stuk voor me gemaakt, Sugar Sugar, een verwijzing naar mijn naam. Ik hoop meer componisten te inspireren om voor celesta te schrijven, dat is een van de doelen van dit project.’

En ze hoopt meer solo-optredens te kunnen geven: dat programmeurs erachter komen dat een celestarecital überhaupt kán. ‘Ik ken niemand anders die dit doet, apart hè? Toen ik het voor het eerst een soloprogramma speelde, in 2016, dacht ik: misschien vinden mensen hier niets aan. Maar iedereen luisterde zo aandachtig. Het is ook leuk omdat je dit niet elke dag hoort. De klank van de piano is altijd in mijn hoofd, de celesta voelt voor mij als vakantie. Maar ik kan me ook voorstellen dat zes uur celesta achter elkaar misschien iets te veel van het goede is.’

Eén probleem nog: een eigen instrument heeft ze niet, dat moet dus altijd worden geleend. Een nieuw studiomodel van Schiedmayer, waar twaalf weken aan wordt gewerkt, kost 35 duizend euro om te laten maken. En waar zou het moeten passen? Omwille van de ruimte ontbreekt in haar huiskamer een eettafel: de vleugel kreeg de voorkeur. ‘Dus een eigen celesta zit er voorlopig niet in.’

Maar gulle Volkskrant-lezers kunnen natuurlijk altijd mailen.