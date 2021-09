Spectaculairste reünie in de popgeschiedenis: Abba komt met een album en een nieuwe show

Björn Alvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngsad en Benny Andersson in de pakken die nodig zijn om hun hologrammen – ‘Abbatars’ – te creëren.

De bandleden, alle vier de zeventig gepasseerd, gaan niet zelf spelen in hun show Abba Voyage, maar laten dat over aan digitale versies van zichzelf, avatars, of, in dit geval: Abbatars.

Daarnaast bevestigden de songschrijvers Björn Ulvaeus en Benny Andersson in een interview op YouTube dat in november van dit jaar, bijna veertig jaar na hun laatste album, een nieuw plaat uitkomt, ook Voyage genoemd.

Ulvaeus en Andersson besloten hun plannen voor een wereldtournee van hologramconcerten, die al van 2017 dateren, in de prullenbak te gooien toen een reizende versie van dergelijke shows technisch en financieel onhaalbaar bleek. Ze kozen voor één vaste locatie, waar dus nog wel een concertzaal uit de grond moest worden gestampt. Het werd Londen, omdat die stad volgens Andersson het beste te bieden heeft op het gebied van podiumentertainment en daarmee publiek van over de hele wereld aantrekt. De band werkte samen met Industrial Light & Magic, het special effects-bedrijf van Star Wars-regisseur George Lucas, om hun Abbatars te creëren.

Twee nummers gepresenteerd

In het live-interview, waarbij steeds werd geschakeld naar locaties over de hele wereld waar zich Abbafans hadden verzameld, bevestigden Benny en Björn dat er in november een nieuw Abba-album uitkomt. Twee nummers waren voor het eerst te horen tijdens de uitzending. I Still Have Faith in You, een ingetogen ballad, en Don’t Shut Me Down, een wat steviger maar melancholische popsong.

Dat Abba een comeback zou maken was al bekend. In een drietrapsraket van opgebouwde spanning werd de wederkomst van Zwedens grootste hitmachine aangekondigd. In 2017 meldde songschrijver Björn Ulvaeus al dat de band een reünietournee had gepland. Een jaar later bleek die tournee weliswaar uitgesteld, maar het heuglijke nieuws was nu dat er nieuwe songs waren geschreven. En na interviews in de Britse media, eerder dit jaar, en een lekker makende tweet, een week geleden, werd definitief duidelijk dat Abba terug was.

Het is de spectaculairste reünie in de popgeschiedenis van een van de populairste bands aller tijden. Nadat Abba in 1974 het Eurovisie Songfestival had gewonnen met Waterloo, beleefde de band een mondiale zegetocht met hits als Money, Money, Money, Dancing Queen en Thank You for The Music. In 1982 ging Abba uit elkaar. De band heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen platen verkocht. En met meer dan een miljard views op TikTok blijkt Abba ook heel populair bij jonge generaties.

Het album Voyage komt op 5 november uit. Het eerste Abbaconcert vindt plaats op 27 mei volgend jaar. De kaartverkoop begint aanstaande dinsdag via abbavoyage.com.