Speciaal voor Vaderdag: drie podcasts voor, met en over vaders

V4der

In zijn podcast praat Pepijn Lanen (rapper, schrijver, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig) uitgebreid met andere vaders om ‘uit te vogelen hoe het vaderschap in elkaar steekt’. Niet alleen mannen van zijn eigen generatie komen langs, Lanen sprak ook met bijvoorbeeld Herman Koch, Hans Kazàn en met zijn eigen vader. De podcast heette eerst Vad3r, naar Lanens drie kinderen, maar is omgedoopt tot V4der, want er is een vierde kindje geboren.

Ouder

Als de vader van Raf Njotea in het ziekenhuis uit een kunstmatige coma ontwaakt, vertelt hij dat hij een geheim met zich meedraagt. Maar eenmaal uit het ziekenhuis ontkent hij wat hij heeft gezegd. In de prachtige podcast Ouder probeert de Vlaamse scenarioschrijver, presentator en opiniemaker Raf Njotea het levensverhaal van zijn Nigeriaanse vader te reconstrueren. Knap lastig, want de verhalen van zijn vader wisselen steeds. Woonde hij echt in Parijs? En hoe oud is hij nou?

Watizzut

De gasten in de nieuwe NPO Zapp-podcast Watizzut zijn bijvoorbeeld helemaal gemaakt van ijzer, of bang om nat te worden. Dus: wat is het? Respectievelijk: niet de Eiffeltoren en niet Pinokkio. Dan weet je dus nog niks. Gelukkig geeft presentator Michiel Eijsbouts wat hints. De grappige podcast is bijzonder geschikt voor vaders (lees: ouders) en kinderen om samen te beluisteren. Goede antwoorden mogen worden ingebeld (er zijn wat heel grappige ‘bellers' in de podcast), maar gewoon roepen mag ook.