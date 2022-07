Speak No Evil, La ruche en Strijder: deze films wilt u zien

Speak No Evil.

Welke film tip je deze week, Berend Jan?

‘De spraakmakendste film is wat mij betreft Speak No Evil (★★★☆☆), een Deense film die zich grotendeels afspeelt in Nederland. We zien een wat zijig en braaf Deens stel dat op vakantie bevriend raakt met een Nederlands koppel, gespeeld door Fedja van Huêt en Karina Smulders, in het echte leven toevallig ook een stel. Het Deense tweetal kijkt een beetje op tegen deze levensgenieters.

‘Na een leuke vakantie samen worden de Denen uitgenodigd door het Nederlandse stel om eens op bezoek te komen. Het Deense koppel besluit: ‘Wat is nou het ergste dat kan gebeuren?’ Nou, de film maakt absoluut duidelijk dat er erge dingen gaan gebeuren. Dat blijkt alleen al uit de muziek, die zeldzaam onheilspellend is.

‘Wat de film lang heel goed doet, is op subtiele manieren laten zien dat er iets niet in de haak is. Zo vertelt de Deense vrouw op vakantie dat ze vegetariër is, toch krijgt ze direct in Nederland een gigantisch wild zwijn geserveerd dat ze van de Nederlanders echt móét proeven. Ongemakkelijk, denk je als kijker, dat Nederlandse koppel is wellicht niet zo leuk als dat ze op vakantie leken. Tegelijk kun je ook zeggen dat die Denen een beetje aanstellers zijn. Dat sociale ongemak, in een thrillerachtige horrorsetting, is uitstekend uitgedacht.

‘Maar dan komt er tegen het einde een kantelpunt. De Deense regisseur Christian Tafdrup houdt er nogal, hoe zal ik het eens zeggen, sadistische praktijken op na. Er gebeuren in Speak No Evil weerzinwekkende dingen waarvan ik – liefhebber van weerzinwekkende dingen – zelfs dacht: oei. In een interview in deze krant zegt Tafdrup dat meerdere acteurs het een geweldig scenario vonden, tot pagina 70. Ze konden die latere scènes simpelweg niet spelen.

‘Dat snap ik wel. Ik weet ook niet waarom deze maker zo ver is gegaan. Er zullen zeker mensen uit de zaal gaan lopen. En daar verloor Tafdrup mij dan ook een beetje, alsof hij voor mij gaat bepalen wat er gebeurt in plaats van dat hij bij zijn personages blijft. Toch is het ook wel bewonderenswaardig dat hij zoveel verder gaat dan anderen.’

En dan: wederom een pareltje van Belgische bodem.

‘Ja, de voor mij nog onbekende regisseur Christophe Hermans heeft met La ruche (★★★★☆) een sterk familiedrama afgeleverd, over een moeder met een bipolaire stoornis en heftige woede-uitbarstingen, die drie tienerdochters heeft. Zij moeten zichzelf opvoeden, de oudste dochter is een soort surrogaatmoeder. Het benauwde appartement in Luik waar alles zich afspeelt kun je zien als een snelkookpan, het is een kwestie van tijd voor de bom barst. En er wordt zó goed in gespeeld. Verdomd, denk je, die Belgen hebben wéér een verschrikkelijk goede film gemaakt. Laten we het niet jaloezie, maar bewondering noemen.’

Waarvan akte. Welke film raad je tot slot aan?

‘Strijder (★★★☆☆), een mooie Nederlandse jeugdfilm. We zien daarin een jongetje van een jaar of twaalf die profvoetballer wil worden, zoals heel veel jongetjes. Zijn droom valt in duigen nadat hij wordt geschept door een auto en in een rolstoel belandt. Maar dan droomt hij dat straatvoetbalheld Soufiane Touzani tegen hem zegt: laat dat je niet tegenhouden, je kunt nog steeds een ster worden – een sympathiek uitgangspunt. Het scenario is ook geschreven door iemand die in een rolstoel zit, Job Tichelman. Hij brengt mooi en nuchter over dat je geen slachtoffer hoeft te zijn.

‘Ook goed dat de film zich afspeelt in een Rotterdamse volkswijk. Nederlandse films zijn doorgaans nogal Amsterdam-centrisch, terwijl het juist leuk is om andere plekken in films te zien. Zo’n volksbuurt voelt als een natuurlijke plek waar een toch best heftig verhaal zich kan afspelen, zonder dat het een decor wordt. Het klopt gewoon.’