Space Jam: A New Legacy voelt alsof alle ingrediënten in dienst staan van iets anders dan de film zelf ★★☆☆☆

Space Jam: A New Legacy

Basketballer LeBron James treedt in de voetsporen van Michael Jordan: 25 jaar na de basketballegende speelt hij in Space Jam: A New Legacy een wedstrijd met een stel tekenfilmfiguren: Bugs Bunny, Road Runner, Daffy Duck et cetera.

Het merkwaardige van Space Jam: A New Legacy is dat het voelt alsof alle ingrediënten in dienst staan van iets anders dan de film zelf. Het is een erepodium voor LeBron James. Er zitten zo veel referenties in naar eerdere succesfilms van filmmaatschappij Warner Bros dat de grens tussen een trots eerbetoon en schaamteloze zelffelicitatie dun is. De flashy actiescènes lijken vooral bedoeld om te laten zien wat de animatoren allemaal kunnen. Het scenario rijgt al die losse elementen fantasieloos aan elkaar, waardoor kinderen die niet bekend zijn met de Looney Tunes en/of het Amerikaanse basketbal vooral een snelgemonteerde lawine van personages over zich heen krijgen die hun weinig zal zeggen.