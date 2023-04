‘Soundz’ wijdt een nummer aan Metallica en de onverwachte fans van de band

'Soundz' over Metallica.

In de special van muziekblad Soundz over krachtpatser Metallica duiken een paar onverwachte namen op, onder anderen van de (oud-)politici Emile Roemer en Halbe Zijlstra en ‘Fleddy Melculy’, niet te verwarren met Freddy Mercury. Het gaat hier om een succesvolle Vlaamse metalband die nogal wat satire in het repertoire stopt.

Metallica komt naar Nederland voor concerten op 27 en 29 april in de Johan Cruijff Arena. Eerder deze maand kwam een nieuw album van de band uit, 72 seasons. ‘Een ongekend meesterwerkje’, is het oordeel. In Soundz wordt het allemaal enthousiast gevierd, onder meer met een stuk over een van de bands in de slipstream van de Metallica.

Sinds de debuutsingle in 2016, T-shirt van Metallica, wordt Fleddy Melculy volgens Soundz ‘terecht bloedserieus genomen’. De naam van de band moet worden uitgesproken ‘op zijn Chinees’. Ook de nieuwste plaat, Antichlist, ondergaat dat droeve lot. Zanger/componist Jeroen Camerlynck zingt vooral over kwesties die hem storen. Zijn lijst ‘zaken om te haten’ is lang en varieert ‘van mayonaise die ontbreekt op de frieten tot racisme’.

De eregast in Soundz is Emile Roemer, de SP’er die het tot commissaris van de koning (in Limburg) schopte. ‘Thuis gaat regelmatig de speaker op 10 voor Metallica.’ Van hardrock verschoof hij naar metal, zijn eerste concert zag hij in 1984 in Zwolle. ‘Die liefde is nooit meer weggegaan.’

Bij het interview staat een foto van Roemer uit 2017 met de bandleden. ‘Die ligt nog net niet onder mijn kussen, maar het scheelt niet veel.’ Als lid van de Tweede Kamer was hij niet eens een buitenbeentje, zo blijkt. Partijgenoot Peter Kwint houdt ook van wat Roemer ‘stevige muziek’ noemt. Verrassender zijn twee andere namen, van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Halbe Zijlstra. ‘Laatstgenoemde is ook echt een Metallica-fan.’

De special van Soundz, voor een groot deel gevuld door de onvermoeibare hoofdredacteur Jean-Paul Heck, belicht de band van alle kanten. Fans komen aan het woord, de discografie wordt ontleed, de bandleden komen aan het woord of worden geportretteerd. Fotograaf Anton Corbijn dook in zijn archief en stelde vier foto’s beschikbaar.

Gitarist Kirk Hammet blikt vooruit op de concerten in Amsterdam. Als Heck hem erop wijst dat het eerste concert op Koningsdag is, reageert hij alert: ‘Ik ga meteen op zoek naar een oranje leren jack.’