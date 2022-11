Soulcovers door Bruce Springsteen: dat leek op papier nog een goed idee ★★☆☆☆

Een album met soulcovers van Bruce Springsteen; dat lijkt op papier een goed idee. Het is de muziek waarmee hij opgroeide en waarop hij met zijn E-Street Band al sinds hun begindagen een halve eeuw geleden live op terug kon vallen.

Maar de E-Street Band doet niet mee op het album Only The Strong Survive. De nu 73-jarige zanger nam zijn wat gratuite keuze uit soulklassiekers van Jerry Butler tot Diana Ross en de Temptations op met Ron Aniello. Die producer speelde de meeste instrumenten in, waarna de liedjes gesausd werden met strijkers, blazers en een koortje. Jammer, want wat Springsteens vorige plaat Letter To You (2020) zo goed maakte, was dat het een echt bandalbum was, waarop je kon horen dat ze weer met z’n allen het beste eruit wilden persen.

Wat dit cover-album zo teleurstellend maakt, is allereerst het zoetige, breed uitgesmeerde geluid. De productie is vlak en eigenlijk veer je alleen even op tijdens Frank Wilsons northern soul-stamper Do I Love You (Indeed I Do). De titelsong is nogal krampachtig gezongen en wat doet dat aalgladde Nightshift van The Commodores uit 1985 hier eigenlijk? Je verwacht midden in een dampend soulfeestje te komen, maar echt los komt The Boss niet. Ook de gastrol in twee liedjes van Sam Moore, van het soulduo Sam & Dave, trekt Springsteen niet over de streep. Dat hij de wanhoop en diepte in de stem van Levi Stubbs mist in 7 Rooms of Gloom van de Four Tops is hem niet aan te rekenen. Wel dat hij geen enkel liedje echt naar zich toe weet te zingen.

Bruce Springsteen Ony the Strong Survive Pop ★★☆☆☆ Sony Music