‘Souad’ toont hoe een meisje klem komt te zitten tussen haar fantasie en haar beperkte mogelijkheden ★★★☆☆

Souad

Souad houdt van make-up, selfies maken en met vriendinnen roddelen. Doodgewone pleziertjes voor een 19-jarige, ook in Egypte, maar de religieuze Souad (Bassant Ahmed) doet het allemaal een beetje stiekem. Ze leeft eigenlijk meerdere levens. Thuis schikt ze zich naar de wensen van haar vader en strenggelovige tante. Buiten het zicht van haar familie is ze al wat vrijer, maar alleen online leidt ze het bestaan waarvan ze droomt droomt. Een fantasieleven, met glamourfoto’s en virtuele vriendjes.

Verraderlijk subtiel toont het Egyptische drama Souad hoe het meisje klem komt te zitten tussen haar fantasie en de beperkte mogelijkheden die voor haar liggen. Ze liegt steeds gemakkelijker. In de bus vertelt ze wildvreemden over haar verloofde Ahmed, die ze in werkelijkheid nooit heeft ontmoet, maar met wie ze wel een moeizame onlinerelatie onderhoudt. Ondertussen raken haar vriendinnen echt verloofd en ziet ze soms in een flits haar toekomst voor zich. Een vermoeide vrouw die op straat twee jonge kinderen meetrekt.

De Egyptische regisseur en scenarioschrijfster Ayten Amin laat het perspectief in haar tweede speelfilm gaandeweg verschuiven van titelheldin Souad naar haar 13-jarige zusje Rabab (Basmala Elghaiesh). Uiteindelijk speelt ook Ahmed (Hussein Ghanem), een influencer die niet is wie hij zegt te zijn, een belangrijke rol in het verhaal.

Amin liet haar film, gespeeld door niet-professionele acteurs, deels door improvisatie tot stand komen. Vooral het eerste deel lijkt haast een documentaire, zo losjes en realistisch ogen de scènes. Langzaam maar zeker komt er meer structuur in het drama. Het scenario blijkt slim in elkaar te zitten, zodat het verhaal steeds meer aan betekenis wint. Souad gaat niet alleen over een ongelukkig meisje, maar ook over de grimmige verlokkingen van de smartphone, de grens tussen liegen en verfraaien, de botsing tussen generaties. En ten slotte over de Egyptische klassenmaatschappij, die verhindert dat provinciale meisjes als Souad en Rabab zich illusies kunnen maken over hun toekomst.

Amin ramt de boodschap er niet in. Souad moet het hebben van bijzondere details en kleine gebaren. Soms blijft het aftastende, fijnzinnige drama daardoor te afstandelijk, maar wanneer de film doel treft, is het ook goed raak.