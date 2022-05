Sopraan Marina Rebeka overtuigt als de vechtlustige Anna Bolena op alle fronten ★★★★☆

Sopraan Marina Rebeka in de slotscène van Anna Bolena bij De Nationale Opera. Beeld Ben van Duin

Als je vader je moeder laat onthoofden, is het huwelijk geen aantrekkelijke optie. Hendrik VIII, de vader van de Engelse koningin Elizabeth I, liet haar moeder Anna Boleyn executeren, samen met vijf van haar vermoedelijke minnaars, wegens samenzwering en verraad. Elizabeth zou nooit trouwen.

Regisseur Jetske Mijnssen, die bij De Nationale Opera debuteert, geeft de kleine Elizabeth een prominente rol in Gaetano Donizetti’s Anna Bolena, hoewel ze er als personage helemaal niet in voorkomt. Zodra haar vader hertrouwt, verliest de gepamperde, met dure poppen spelende prinses haar bevoorrechte positie. De hofdames kleden haar symbolisch uit.

Door de focus te leggen op Elizabeth verwijst Mijnssen naar de twee andere opera’s over de Tudor-dynastie waarvoor zij in de komende seizoenen tekent. In Maria Stuarda en Roberto Devereux is Elizabeth zelf de vorst die doodvonnissen ondertekent.

De jonge prinses Elizabeth speelt een belangrijke rol in Anna Bolena. Beeld Ben van Duin

Wie denkt dat in belcanto-opera’s, oftewel Italiaanse opera’s uit de eerste helft van de 19de eeuw, louter mooi zingende platte figuren rondlopen, zou deze Anna Bolena moeten zien. Enrico (Hendrik VIII), lyrisch gezongen door Adrian Sâmpetrean, is in het libretto niet meer dan een hitsige bullebak. Hier zien we hem ook als een liefhebbende vader en een onzekere minnaar.

Het decor en de kostuums spelen een belangrijke rol in het uitdiepen van de personages. De reusachtige deuren in de schuivende achterwand zijn niet alleen handig voor de scènewisselingen, maar onderstrepen ook hoe iedereen aan het hof op elk moment bespied en betrapt kan worden.

Nadat Giovanna Seymour met de koning naar bed is geweest, draagt ze alleen een onderjurk. Op die manier wordt haar wankele positie als minnares benadrukt. Mezzosopraan Raffaella Lupinacci, secuur van stem maar steeds op hetzelfde volume zingend, krijgt weer een jurk aan als ze met Enrico trouwt.

En Anna is van begin af aan alleen in naam koningin. Terwijl haar hofhouding ritselt in groenblauwe en oudroze jurken, draagt sopraan Marina Rebeka sober zwart. Het is een risico om de hoofdrolspeelster visueel zo onopvallend te maken, maar Rebeka kan het hebben. Als de vechtlustige Anna overtuigt ze op alle fronten. Haar techniek is verbluffend en naar haar romige stem kun je urenlang blijven luisteren. Zij is de gedroomde belcanto-diva.

Tenor Ismael Jordi zingt haar onfortuinlijke jeugdliefde Percy. Zijn stem laat hem aanvankelijk herhaaldelijk in de steek, maar hij revancheert zich later met priemende hoge noten. Frederik Bergman maakt indruk als Anna’s broer Rochefort en mezzosopraan Cecilia Molinari is fantastisch als Smeton, haar jonge aanbidder.

Dirigent Enrique Mazzola let voortdurend op de zangers en laat de hele orkestbak met hen mee ademen. Vanaf de contrastrijke ouverture heeft hij oog voor detail in de dansende, pastelkleurige partituur die telkens weer donker en dreigend wordt. Als hij het tempo opvoert, reageert het Nederlands Kamerorkest soms een fractie te laat, maar verder worden de zangerige passages en zinderende ensembles fraai gespeeld.

Sopraan Marina Rebeka (links) als Anna Bolena en mezzosopraan Raffaella Lupinacci als haar rivale Giovanna Seymour. Beeld Ben van Duin

Wie deze opera kent, zit met spanning te wachten op de laatste twintig minuten, een reeks aria’s waarin Anna voor haar executie jeugdherinneringen ophaalt, begint te ijlen, weer bij zinnen komt en dan de koning en haar rivale vergeeft, op het moment dat ze elkaar het jawoord geven.

In deze uitputtende slotscène maakt Rebeka alle verwachtingen waar. De schuifwand verdwijnt en achter haar wordt een prachtig wit tafereel onthuld, een surrealistisch ballet rond het bruidspaar dat zich in Anna’s hoofd afspeelt. De koorscènes, al dan niet verfraaid met geraffineerde choreografie, zijn in deze productie een lust voor het oog.

Rebeka krijgt uiteraard een uitzinnige ovatie. Maar het grootste compliment is het gezicht van de dirigent tijdens de smachtende aria Al dolce guidami. Mazzola raakt zichtbaar in vervoering van haar strelende stem. Begrijpelijk, maestro. Wij ook.

Liefde en overspel In Anna Bolena draait het om liefde en overspel. Donizetti’s librettist Felice Romani negeert de politieke dimensie van de terechtstelling van Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII van Engeland. Dat Anna buitenechtelijke affaires had is niet onwaarschijnlijk, maar Hendrik wilde hoofdzakelijk van haar af omdat ze hem geen mannelijke erfgenaam had geschonken. Haar opvolgster, Jane Seymour, deed dat wel, waarna ze stierf aan postnatale complicaties. Hendrik trouwde nog drie keer. Zijn vijfde vrouw eindigde ook op het hakblok, wegens verraad en overspel. Drie van zijn kinderen bestegen de troon. Elizabeth I, Anna Boleyns dochter, is verreweg de belangrijkste. Haar regeerperiode (1558-1603) was een tijd van ongekende economische en culturele bloei. In 2015 werd ze gekozen door leden van de Britse Historical Writers Association als de beste vorst ooit. De slechtste ooit, vonden ze, was haar vader, een ‘walgelijk man-kind’ en een ‘genotzuchtige vrouwenmoordenaar en tiran’.